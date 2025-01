Mamá de Karen Bermúdez, ciclista muerta en vía Sibaté - Bogotá: "Grúa siguió como si nada"

Continúa la conmoción por la muerte de Karen Daniela Bernúdez Caro, la joven de 27 años que murió en la vía Sibaté – Bogotá, mientras montaba en bicicleta junto con varios de sus amigos, luego de que, al parecer, el conductor de una grúa (cama baja) hiciera una maniobra peligrosa para adelantar a los pedalistas, misma que ocasionó el accidente en el que falleció la mujer.

De acuerdo con Mary Caro, madre de Karen, ella, como era recurrente, salió a hacer una rodada con sus amigos el pasado lunes 6 de enero desde Bogotá hacia el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. Fue en el recorrido de regreso que el conductor de una grúa, por adelantar a los ciclistas, se acercó mucho a ellos, causando el accidente que terminó con la vida de la joven.

“Se acercó mucho a ellos y los hizo poner en fila india. Ella le pegó a la rueda de su compañero de adelante, perdió el equilibrio y cayó. La grúa le dio un impacto en la cabeza y la mató de inmediato. Es una situación demasiado, demasiado dolorosa”, indicó la madre de Karen Bermúdez sobre el momento del accidente.

La madre de la víctima contó, además, que según el relato de los compañeros de su hija, el conductor de la grúa siguió su camino como si nada. Fueron los amigos de Karen quienes, con gritos de angustia, llamaron y pidieron auxilio a los carros y a las motos que pasaban por la zona, hasta que finalmente lograron detener al hombre que conducía el vehículo 500 metros más adelante del accidente.

“En el momento en que lo pararon, el señor no se quiso bajar, no dio la cara y dijo que él pedía un abogado y en eso está el proceso. Ya la Fiscalía hizo todo lo que tenía que hacer. Y estamos esperando que nos entreguen el cuerpo. Yo pido, primero que todo, justicia. Justicia porque no es justo que una persona deportista muera así. Y también pido prudencia y tolerancia a los conductores con los deportistas que van por las vías. Ellos salen a hacer sus recorridos, a entretenerse, a ganar un poco de vida. Y no es justo que la pierdan de una manera tan trágica”, indicó la madre de Karen.

Sobre este hecho, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó que al conductor de la grúa que al parecer causó el accidente se le realizaron las respectivas pruebas y en este momento está en poder de las autoridades judiciales. “La persona está en manos de la justicia”, indicó el mandatario.