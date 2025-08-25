Publicidad

Masacre en Mesitas: hijo de una de las víctimas fue asesinado al salir de un funeral en Bogotá

La víctima fue identificada como Nelson Alberto Rodríguez Morales, hijo de una de las víctimas de la masacre en Mesitas, Cundinamarca.

Foto de referencia de una escena del crimen
Escena del crimen
Foto: AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 25, 2025 06:10 a. m.

El coronel Andrés Darío Obando Prada, comandante operativo de Seguridad A N.3 de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó un asesinato registrado en las últimas horas en la localidad de Kennedy, exactamente en el barrio Carvajal, suroccidente de la capital. La víctima, un hombre de 44 años, fue atacada cuando salía de un funeral de su madre que murió en la masacre en Mesitas.

“En la localidad de Kennedy, más exactamente en el barrio Carvajal, se presentó un homicidio con un arma de fuego y una persona de 44 años. Esta se encontraba en un funeral y al salir del mismo llegó una persona y sin mediar palabra le realizó un impacto en la cabeza, en lo cual pierde la vida en el lugar de los hechos”, explicó el oficial.

La víctima fue identificada como Nelson Alberto Rodríguez Morales, hijo de Sol Margarita Morales Lara, de 67 años, una de las tres personas asesinadas en la masacre en Mesitas ocurrida el pasado 19 de agosto en la vereda San Ramón, de ese municipio de Cundinamarca.

Rodríguez Morales fue atacado tres días después de la muerte de su madre, en medio de las exequias realizadas en Bogotá. Según versiones preliminares, ambos hechos podrían estar relacionados con enfrentamientos entre organizaciones delictivas por ajustes de cuentas.

Las autoridades avanzan en las investigaciones en Cundinamarca y en la capital del país, aunque hasta ahora no han establecido públicamente el vínculo entre los crímenes.

El coronel Obando informó, además, que se desplegó un dispositivo especial de investigación: “De inmediato se inicia una burbuja investigativa, articulando las diferentes unidades de la Policía Nacional para poder esclarecer los hechos que acontecieron en dicho lugar”.

