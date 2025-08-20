Una caja fuerte, ajuste de cuentas y un negocio: detalles de asesinato en Mesitas del Colegio

Este martes, 19 de agosto, ocurrió un triple homicidio en Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, que dejó, además, tres personas heridas. Según se conoció, pasó exactamente en la Finca Villa Claudia, ubicada en la vereda San Ramón, un lugar que sirve como centro recreacional.

El coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, entregó nuevos detalles en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga. Según mencionó, de manera abrupta, “dos hombres llegaron en motocicleta y abrieron fuego contra los presentes”, desatando el caos allí.

Las autoridades, al conocer el hecho, se "trasladaron de inmediato" al lugar y luego se empezó con el proceso de investigación, añadió el coronel. Justamente, reveló que, hasta el momento, se manejan tres hipótesis sobre lo que pasó en esa finca.



Líneas de investigación clave

La Policía de Cundinamarca, bajo la dirección del coronel Herrera, estableció un equipo de Policía judicial e inteligencia y trabaja con un fiscal para esclarecer el triple homicidio. Actualmente, se manejan tres hipótesis principales basadas en las pesquisas y versiones de los heridos que sobrevivieron al ataque.

Posible hurto y caja fuerte: la primera y principal hipótesis surge de los testimonios de las personas heridas, quienes narraron que los sujetos que dispararon “preguntaron por una caja fuerte”. Esto sugiere que el crimen podría estar relacionado directamente con un robo o hurto de dinero, lo cual aún es materia de investigación.



Actividad comercial de la familia: el coronel explicó que, como segunda línea de investigación, las autoridades analizan la actividad comercial que desempeñaba la familia afectada. Al parecer, "administraban locales comerciales en la ciudad de Bogotá, específicamente en San Andresito".

Se está verificando si estas actividades económicas tienen alguna relación con la acción criminal, aclaró el coronel.



Ajuste de cuentas por prontuario criminal: una tercera y significativa hipótesis se centra en el historial de las víctimas. Al verificar las bases de datos públicas y privadas, se encontró que “cuatro de las seis víctimas presentaban anotaciones judiciales” por diversos delitos.

El coronel Herrera aseveró que, entre estos delitos, se incluyen concierto para delinquir, tráfico y porte de estupefacientes, tráfico y porte de armas de fuego, hurto, constreñimiento ilegal y hasta homicidio.

Las autoridades están investigando si el suceso fue un “ajuste de cuentas al interior de estructuras criminales”, dado que tanto uno de los fallecidos como uno de los heridos, al parecer, formaban parte de este tipo de organizaciones.



Las víctimas: esto es lo que se sabe

Villa Claudia fue descrita como una finca “turística”. Uno de los fallecidos era el propietario del lugar. Los habitantes de la vereda manifestaron que la finca era utilizada por sus dueños como espacio de descanso, pero también la ponían al servicio de la ciudadanía para actividades turísticas, según detalló.



Avances y búsqueda de responsables

La investigación se encuentra en una etapa activa, con actos investigativos y urgentes en curso. Aunque no hay retratos hablados ni capturas inmediatas, las personas lesionadas y moradores hablan de “cuatro personas involucradas, desplazándose en dos motocicletas”.