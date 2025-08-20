Revelan identidades de las víctimas del triple homicidio en centro vacacional de Mesitas del Colegio

El pasado martes 19 de agosto, la vereda de San Ramón, en el municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, fue testigo de un hecho que estremeció a todo el país. La tranquilidad que se espera en una zona rural fue interrumpida por un trágico ataque armado en la finca, que lleva como nombre Villa Claudia, un centro vacacional que se encuentra en límites con Viotá.

Fue en este lugar donde llegaron cuatro hombres en motocicletas. Los individuos preguntaban por un dinero que aparentemente estaba guardado en el lugar, pero, al no tener respuesta, habrían disparado sin discreción contra los presentes. El ataque dejó tres personas muertas, otras tres personas que luchan por su vida. Las seis víctimas son integrantes de una misma familia.



Ellos son las víctimas del ataque en Mesitas

Según lo revelado por las autoridades de Cundinamarca, las víctimas mortales fueron:



Anguel Natalia Vaca Santamaría , de 24 años, quien recibió un disparo en la cabeza.

, de 24 años, quien recibió un disparo en la cabeza. Sol Margarita Morales Lara , de 67 años, con impactos en el pómulo derecho y el cuello.

, de 67 años, con impactos en el pómulo derecho y el cuello. Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años, con una herida en el rostro.

Las tres personas perdieron la vida en la finca y no lograron reaccionar ante el violento ataque de los hombres.

Revelan posible razón del ataque a familia en Mesitas del Colegio // Fotos: ImageFX/Noticias Caracol

Por su parte, el ataque dejó tres heridos, quienes inmediatamente fueron trasladados al hospital de Mesitas del Colegio. Pero, debido a la gravedad de las lesiones, dos fueron trasladados al hospital de La Mesa:



Jhon Jairo Vélez Rodríguez , de 36 años, con herida en el antebrazo.

, de 36 años, con herida en el antebrazo. Luis Alberto Rodríguez, de 68 años, con impactos en el cuello y la espalda.

de 68 años, con impactos en el cuello y la espalda. Claudia Tereza Rodríguez, de 49 años, alcanzada por una bala en el abdomen.

Ante ello, el mismo gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el hecho y destacó que se trató de un ataque directo contra la familia, sin relación alguna con turistas ni visitantes del municipio.



¿Cuáles son las principales hipótesis?

Dentro de la principal hipótesis se encuentran detalles de que los responsables serían extranjeros, quienes habrían llegado buscando una supuesta caja fuerte. Pero, al no recibir la información que esperaban, dispararon en contra de la familia. El alcalde de Mesitas del Colegio, Diego López, señaló que este ataque sería un hecho aislado y el ataque indica que habría sido orquestado desde Bogotá, esto debido a la cercanía con el municipio.

Adicionalmente, destacó que la comunidad debe mantener la calma, pues las autoridades activaron el plan de seguridad para dar con el paradero de los responsables.