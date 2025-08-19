Revelan posible razón del ataque a familia en Mesitas del Colegio: "Buscaban algo"

Autoridades en Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, avanzan en esclarecer lo sucedido en la tarde de este martes, 19 de agosto, en donde una familia fue atacada en un centro vacacional a manos de hombres armados, un hecho que, lamentablemente, dejó tres personas asesinadas y otras dos heridas.

“A las 2:30 de esta tarde, aproximadamente, se solicita presencia de la Policía en la finca Villa Claudia, vereda San Ramón, zona rural del municipio de #ElColegio, encontrando a tres personas muertas por armas de fuego (2 mujeres y 1 hombre). Estos se encontraban al interior de la finca, siendo atacados con arma tipo pistola calibre 9mm, según información preliminar”, reveló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien añadió que los atacantes serían de nacionalidad extranjera.



Esta sería la posible razón del ataque en Mesitas del Colegio

El alcalde de este municipio, Diego López, aclaró la situación y dijo que no eran turistas, sino que la familia reside en el centro vacacional el cual administran, además que, supuestamente, el ataque sería planeado desde Bogotá con un objetivo de algo que buscaban en el punto.

De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, Inteligencia indicó que los atacantes buscaban una caja fuerte que había en la propiedad y en medio de la discusión al no encontrar el dinero que iban buscando, estas personas dispararon sin medir palabras contras las personas que se encontraban en la finca, pero aún se desconoce quiénes serían los autores intelectuales y por qué específicamente a esta familia.

“Nuestro secretario de Gobierno en el lugar de los hechos, haciendo la tarea de averiguar qué está sucediendo y poder dar una información más certera, conocer los móviles reales de este hecho lamentable, que realmente nos acongoja porque pensamos que no volveríamos a una situación como esta”, dijo el alcalde.

Triple homicidio en centro vacacional de Mesitas del Colegio // Fotos: AFP/ Google Maps

¿Qué dice la Policía?

El coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, aseguró que se avanza en la investigación para determinar los autores de este hecho. Cabe recordar que las víctimas fueron dos mujeres y un hombre, mientras las personas heridas se encuentran en un centro médico.