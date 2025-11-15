Megatoma de seguridad en el canal Comuneros deja incautaciones, desmontes y un corredor recuperado

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Alcaldía Local de Los Mártires, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Integración, tropas de la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Policía Metropolitana, lideró una “Megatoma” de seguridad en el canal Comuneros, entre las carreras 24 y 30. El objetivo fue recuperar el corredor y transformar el sector en un espacio más limpio, ordenado y seguro.

Durante la intervención se desmontaron 20 cambuches y se recogieron dos toneladas de residuos sólidos acumulados. Las autoridades también hallaron armas blancas y papeletas de estupefacientes dentro de las estructuras improvisadas. En total, se incautaron cinco armas blancas, entre cuchillos y navajas de gran tamaño, que presuntamente eran usadas para cometer hurtos durante la noche.

Asimismo, se realizó la verificación de 25 personas, de las cuales 13 estaban en condición de calle. Una de ellas aceptó la oferta institucional y fue trasladada al hogar de paso Bacatá, donde recibirá atención médica, apoyo psicosocial, alimentación y acompañamiento para iniciar un proceso de rehabilitación.



Además, se identificaron seis animales de compañía y las autoridades garantizaron su bienestar durante toda la intervención.

“La recuperación del espacio público y la intervención de estos puntos críticos son claves para devolverle tranquilidad a la ciudadanía. No vamos a permitir que estructuras improvisadas se conviertan en focos de inseguridad ni que el espacio público sea tomado por dinámicas que afectan la convivencia”, afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

