Motociclista fue agredido por imprudencia de otro conductor en Bogotá; video causó indignación

Un nuevo caso de violencia vial e intolerancia al volante se hizo viral, luego de que un video evidenciara la agresión de la que fue víctima un motociclista por parte de otro conductor, quien, tras causar un incidente en Bogotá, reaccionó de manera violenta.

Los hechos, capturados en video por la cámara del joven y publicados por la cuenta de TikTok @sebas061002, muestran todo lo que sucedió. El conflicto inició cuando el conductor de una motocicleta color rojo intentó filtrarse de manera imprudente en una fila de vehículos. En esta maniobra, cerró el paso a otro motociclista que circulaba correctamente en la misma dirección, impactando contra el espejo retrovisor de su moto de color gris.

El conductor afectado se limitó a adelantarse y hacer un gesto de reproche con la cabeza, siguiendo su camino. Sin embargo, el responsable del choque persiguió a la víctima para hacerle un supuesto “reclamo”.

Motociclista fue agredido por imprudencia de otro conductor en Bogotá Foto: TikTok

El sujeto de la moto roja, identificado únicamente por su plena imagen captada en video, increpó a la víctima con groserías y le propinó un golpe en el casco, a pesar de ser el claro culpable del inicial roce entre los vehículos.

El agresor se dirige a la víctima con amenazas: “¿Qué pasa, sucio? ¿Lo va a romper o qué? Aprenda a andar en esa mierda primero, malparido... Me importa un culo qué aprenda a andar en esa mierda, marica... ¿Quiere que lo encierre lleno? Calabozo”,

En medio de los insultos, el agresor incluso se refirió a enviar a su víctima al “calabozo”, lo que ha llevado a varios espectadores a cuestionar si se trata de un funcionario policial, solicitando que se inicie una investigación disciplinaria en caso de serlo.

Por su parte, la víctima mantuvo una actitud tranquila. “Mejor me fui, pero me volvió a llegar... Gracias a la chica que le dijo al señor que se fuera”. El conductor relata también cómo su agresor lo persiguió repetidamente, hasta “casi se va conmigo hasta la casa”, dijo.

La publicación en TikTok ha acumulado decenas de miles de reproducciones y alrededor de 80.000 ‘me gusta’. Entre los cientos de comentarios, se lee: “Amigo donde adquirió usted esa paciencia?”, “"Lo meto al calabozo"... alguien ya se averiguo si es policía o algo, iniciar un proceso disciplinario no le quedaría nada mal al señor”, “solo dios sabe por que no me da estas batallas”.