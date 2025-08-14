Muere motociclista en grave accidente en NQS de Bogotá tras chocar contra bus: hay cierres

En la mañana de este jueves 14 de agosto se registró un grave accidente de tránsito en la avenida carrera 30, conocida como la NQS, que dejó como saldo la muerte de un motociclista.

El siniestro se presentó hacia las 9:55 a.m. en el sentido norte–sur, a la altura del estadio El Campín, en la localidad de Teusaquillo.

De acuerdo con el reporte inicial de Bogotá Tránsito, el hecho involucró a un bus articulado de TransMilenio y a una motocicleta. En su cuenta oficial de X, la entidad informó: “Se presenta siniestro vial con fatalidad en la localidad de Teusaquillo, entre bus articulado y motociclista en la Av. NQS con calle 53, sentido norte–sur. Se asigna unidad de tránsito, grupo de criminalística en desplazamiento”.

Grave accidente en la NQS de Bogotá deja un motociclista muerto. Foto: X @periodispublico

A las 10:20 de la mañana, las autoridades confirmaron que, debido a la gravedad del accidente, fue necesario realizar el cierre total de la calzada rápida en ese punto. Adicionalmente, se implementó un cierre vial en la calle 63G, también en sentido norte–sur. "Transita con precaución y atiende las recomendaciones del personal en vía”, advirtieron.



Estaciones de TransMilenio que dejan de atender en la NQS

Por su parte, TransMilenio informó que, como consecuencia de la emergencia, se aplicaron maniobras operativas para mantener el servicio. En el sentido norte–sur, la flota troncal realizó contraflujo desde la estación 7 de Agosto, mientras que en sentido sur–norte los buses salieron al carril mixto desde la estación Campín.

La entidad agregó que las estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena y Campín–UAN dejaron de ser atendidas temporalmente, lo que ha generado afectaciones para cientos de usuarios que a esa hora se desplazaban por el corredor.

Las autoridades de tránsito realizaron el levantamiento del cuerpo y adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro.