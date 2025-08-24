Mujer golpeó a menor de edad en TansMilenio por presuntamente acosarla: esto se sabe

Helena Cadena, una joven de 22 años, denunció a través de redes sociales un terrible caso de presunto acoso sexual dentro de un bus alimentador de TransMilenio en Bogotá.

Los hechos se registraron en la tarde del pasado sábado 22 de agosto, y han generado gran indignación, especialmente después de que la mujer revelara detalles sobre la presunta reincidencia de su agresor, un menor de 17 años.

Según el testimonio de Cadena a Infobae, el suceso tuvo lugar cerca de la 1:30 de la tarde, en la ruta 10-8 hacia el Portal del Sur, después de que abordara el bus en la Avenida Villavicencio. Helena relató que notó una actitud sospechosa en el individuo y, al intentar ubicarse cerca del conductor y de otra pasajera, el joven la manoseó.

Además, denunció que el hombre incluso introdujo sus dedos por encima de su pantalón. Inmediatamente la mujer golpeó al sujeto, le gritó y lo confrontó, tildándolo de "violador" y "depravado".

Mientras algunos observaron sin actuar, un adulto mayor intentó intervenir pidiéndole a Cadena que se calmara, lo que incrementó su indignación. Una pasajera grabó lo ocurrido, y los videos se viralizaron en redes sociales.

Posteriormente, la mujer solicitó ayuda para contactar a la policía. Agentes llegaron al lugar, separaron a la víctima del sospechoso y procedieron a su detención. El presunto agresor fue trasladado para una evaluación médica.

La denuncia formal se presentó esa misma noche, con el acompañamiento de la Línea Púrpura y una abogada de la Secretaría de la Mujer, quienes le brindaron asesoría y apoyo psicológico.

Por su parte, TrasMilenio dijo que: "Lamentamos este tipo de comportamientos inaceptables y no toleramos ningún acto de acoso o violencia, especialmente aquellos dirigidos contra mujeres en sus diversidades. Hacemos un llamado contundente a la comunidad para rechazar y erradicar estos comportamientos y evitar que se repitan en nuestro sistema de transporte".

Cadena reveló en que esta no es la primera vez que es víctima de acoso en el sistema de transporte público de Bogotá. Por eso exigen garantías para las mujeres frente a las cifras de violencia sexual en el transporte público.