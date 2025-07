Mujer que disparó al aire en Bogotá ofrece disculpas y aclara que arma es de fogueo

Una fuerte polémica se desató en redes sociales y medios de comunicación luego de que una mujer fuera captada disparando al aire desde el balcón de un apartamento ubicado en el piso 12 de un conjunto residencial en el norte de Bogotá, en la localidad de Suba. El incidente ocurrió durante la tarde del domingo 13 de julio y fue presenciado por vecinos del sector, quienes grabaron el hecho y lo difundieron masivamente a través de plataformas digitales.

En las imágenes se observa a una mujer en aparente estado de embriaguez, gritando y lanzando insultos mientras acciona repetidamente un arma desde su balcón. El sonido de los disparos generó pánico entre los residentes y derivó en múltiples llamadas a las autoridades.

¿Quién es la mujer que dispara al aire en Bogotá?

La rápida viralización del video provocó reacciones de indignación y preocupación ciudadana, especialmente por el temor a que se tratara de un arma real. Sin embargo, en las últimas horas la protagonista del video, identificada como Paola Andrea Navia Valencia, emitió un comunicado público en el que ofreció disculpas y explicó las circunstancias del hecho.

Ofrezco sinceras disculpas a la comunidad en general, en especial a mis vecinos y las autoridades, por esos lamentables sucesos que nunca debieron haber ocurrido indicó en el documento divulgado este lunes.

Navia aclaró que el arma utilizada durante el incidente no era de fuego real, sino una réplica de fogueo. “Aclaro que el arma que aparece en los videos NO es de fuego, sino de fogueo, por lo tanto NO dispara cartuchos sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva”, explicó.

Pese a que aclaró que la acción no representó un riesgo directo para otras personas, Navia reconoció que su conducta fue inapropiada y aseguró estar dispuesta a colaborar con las autoridades. “Manifiesto mi total disposición para aclarar este asunto ante las autoridades competentes y, en particular, para entregar el arma a fin de que sea sometida al análisis correspondiente”.

Finalmente, explicó que su comportamiento tuvo lugar en medio de un momento personal difícil. “Aunque los sucesos descritos ocurrieron en el contexto de una situación personal difícil, derivada del reciente fallecimiento de mi padre, reitero que lamento profundamente mi proceder y que me comprometo a no incurrir en una conducta similar”.

Las autoridades, por su parte, confirmaron que iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar si se configuró alguna falta o delito, pese a que el arma no fuera letal. Mientras tanto, el caso sigue generando debate sobre la regulación de este tipo de armas en espacios residenciales y los límites del comportamiento ciudadano.