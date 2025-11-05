En vivo
Niña bogotana de 11 años fue arrastrada por la corriente de un río en Gutiérrez, Cundinamarca

Niña bogotana de 11 años fue arrastrada por la corriente de un río en Gutiérrez, Cundinamarca

La niña más pequeña, de 8 años, logró salir con vida gracias a que llevaba un flotador. La menor de 11 años, lamentablemente, fue arrastrada metros más abajo y no ha sido localizada.

