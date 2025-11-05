Niña bogotana de 11 años fue arrastrada por la corriente de un río en Gutiérrez, Cundinamarca

Una angustiosa situación se vive desde el pasado fin de semana en Gutiérrez, Cundinamarca, donde una niña bogotana de 11 años desapareció tras ser arrastrada por la corriente de un río durante un paseo familiar.

De acuerdo con testimonios entregados a Blu Radio, la familia viajó a este municipio de Cundinamarca para pasar unos días de descanso. Sin embargo, la creciente súbita de un afluente sorprendió a dos menores que se encontraban en el agua. La niña más pequeña, de 8 años, logró salir con vida gracias a que llevaba un flotador. La menor de 11 años, lamentablemente, fue arrastrada metros más abajo y no ha sido localizada.

Un familiar relató la secuencia de los hechos: “Estaban en un plan familiar, un paseo. Mi mamá me dijo que al siguiente día iban para el río. Como a las tres de la tarde me llama angustiada […] y me comenta que la corriente arrastró a la niña”, explicó. Habitantes de la zona se han sumado a la búsqueda, manteniendo la esperanza de hallarla con vida.

Niño de 6 años cayó desde un cuarto piso en Bosa

En Bogotá se reportó otro incidente que involucró a un menor de edad. En la localidad de Bosa La Libertad, un niño de 6 años cayó desde la ventana de un cuarto piso luego de quedar solo en el apartamento mientras su padre salió a comprar comida.



El teniente coronel Luis Pardo, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, explicó que el menor despertó, se acercó a la ventana para verificar si su padre regresaba y cayó al vacío.

Afortunadamente, el niño cayó sobre un jardín y sufrió lesiones leves en las extremidades inferiores.



Capturas por urbanización ilegal en Ciudad Bolívar

En otro hecho, autoridades de Bogotá adelantaron operativos contra la urbanización ilegal en zona rural de Ciudad Bolívar, donde varios sujetos estarían interviniendo ecosistemas para vender lotes.

Según Jairo Cárdenas, asesor de seguridad local, se evidenciaron trabajos con retroexcavadoras y volquetas en el sector Espino 3, Altos de la Estancia. La intervención afectaba la quebrada Santa Rita y se realizaba en terreno con riesgo de remoción en masa. El operativo permitió la captura de dos personas y la incautación de una volqueta.