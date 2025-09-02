No fue accidente: mantienen condena contra hombre que atacó a su compañera cuando dormía

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra EGM (iniciales del nombre, cuya identidad es reservada), procesado por tentativa de feminicidio agravado y tentado en perjuicio de su expareja, PPC (iniciales del nombre, cuya identidad es reservada). La decisión se produjo tras resolver el recurso de apelación interpuesto por el acusado contra el fallo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, que en mayo de 2025 lo había sentenciado a 280 meses de prisión.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de junio de 2024, cuando, según la Fiscalía y el testimonio de la víctima, el procesado atacó a PPC mientras dormía, propinándole una puñalada en el tórax. La herida, que comprometió órganos vitales como el diafragma y el bazo, puso en riesgo inminente su vida. De no haber recibido atención médica oportuna, la víctima habría fallecido.

Durante el juicio, PPC relató cómo, en medio de un contexto de violencia física, psicológica y de control, EGM la apuñaló tras una discusión motivada por celos y desconfianza.

Violencia contra la mujer Foto: referencia AFP

No fue un accidente: tribunal

La defensa del condenado alegó que la lesión fue producto de un accidente doméstico y que no existía un contexto de violencia de género. Sin embargo, el tribunal descartó estos argumentos al considerar contradictorias las versiones del acusado, impreciso y carente de respaldo probatorio. Por el contrario, el relato de la víctima resultó consistente, lógico y respaldado por pruebas.

Con la decisión, el tribunal confirmó en su totalidad la condena de primera instancia, reafirmando que la violencia basada en género debe ser sancionada con todo el rigor de la ley. El procesado aún puede interponer recurso extraordinario de casación, pero por ahora la sentencia en su contra permanece en firme.