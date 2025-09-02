Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Juliana Guerrero
Metro de Bogotá
Valeria Afanador
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / No fue accidente: mantienen condena contra hombre que atacó a su compañera cuando dormía

No fue accidente: mantienen condena contra hombre que atacó a su compañera cuando dormía

La defensa del hombre había argumentado que la lesión que tenía la mujer, supuestamente, se habría producido por un accidente doméstico.

Referencia violencia de género.
Referencia violencia de género.
Foto: ImagFx
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 06:25 p. m.

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra EGM (iniciales del nombre, cuya identidad es reservada), procesado por tentativa de feminicidio agravado y tentado en perjuicio de su expareja, PPC (iniciales del nombre, cuya identidad es reservada). La decisión se produjo tras resolver el recurso de apelación interpuesto por el acusado contra el fallo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, que en mayo de 2025 lo había sentenciado a 280 meses de prisión.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de junio de 2024, cuando, según la Fiscalía y el testimonio de la víctima, el procesado atacó a PPC mientras dormía, propinándole una puñalada en el tórax. La herida, que comprometió órganos vitales como el diafragma y el bazo, puso en riesgo inminente su vida. De no haber recibido atención médica oportuna, la víctima habría fallecido.

Durante el juicio, PPC relató cómo, en medio de un contexto de violencia física, psicológica y de control, EGM la apuñaló tras una discusión motivada por celos y desconfianza.

Blu Radio/ Referencia violencia a la mujer.
Violencia contra la mujer
Foto: referencia AFP

No fue un accidente: tribunal

La defensa del condenado alegó que la lesión fue producto de un accidente doméstico y que no existía un contexto de violencia de género. Sin embargo, el tribunal descartó estos argumentos al considerar contradictorias las versiones del acusado, impreciso y carente de respaldo probatorio. Por el contrario, el relato de la víctima resultó consistente, lógico y respaldado por pruebas.

Con la decisión, el tribunal confirmó en su totalidad la condena de primera instancia, reafirmando que la violencia basada en género debe ser sancionada con todo el rigor de la ley. El procesado aún puede interponer recurso extraordinario de casación, pero por ahora la sentencia en su contra permanece en firme.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Tribunal Superior de Bogotá

Violencia Contra la mujer