Paro de bicitaxistas generó caos en Bogotá: amenazan con quemar buses y llantas

Bogotá enfrenta un nuevo caos en cuestión de movilidad, pues las asociaciones de bicitaxistas de Bogotá se tomaron la ciudad, más específicamente la Avenida Ciudad de Cali con Calle 38 Sur, y realizan un paro que inició en la mañana del martes 19 de agosto y se extenderá hasta el miércoles 20 del mismo mes.

De acuerdo con lo revelado por los líderes bicitaxistas, el paro y los bloqueos se deben a las nuevas normas que se aplican a estos vehículos, las cuales indican que solo se permiten tricimóviles a pedal o con pedaleo asistido eléctrico, eliminando aquellos que funcionan con motor.

De esta manera, los manifestantes han solicitado a la actual administración mejorar la seguridad para los vehículos, así como seguros, garantías reales y apoyo por parte de la Alcaldía y la Policía. De igual manera, le piden al Distrito que les permitan trabajar con motores y condiciones laborales dignas.



Paro de bicitaxistas en Bogotá

De acuerdo con lo revelado en Mañanas Blu, “un grupo de bicitaxistas bloquea la Avenida Ciudad de Cali con Calle 38 Sur y tiene cerradas temporalmente las estaciones Biblioteca El Tintal y el Portal de las Américas”.

Ante esto, TransMilenio señaló que el número de afectados asciende a 10.012 personas. Según lo informado, las manifestaciones se producen porque los bicitaxistas denuncian que la Secretaría de Movilidad no ha entrado en diálogos con ellos ni el Ministerio de Transporte para empezar a regularizar el servicio de bicitaxi en la ciudad.

Actualización



⏰#TMAhora: (8:41 a.m.)



Usuarios afectados: 24.196



📍Continúa la aglomeración que afecta a la operación, los servicios de TransMiZonal activan desvíos.



❌Estaciones sin prestar servicio temporalmente:



* Portal Américas

* ⁠Biblioteca Tintal

* ⁠Transversal 86… pic.twitter.com/6IZX93fkBH — TransMilenio (@TransMilenio) August 19, 2025

Publicidad

Además, estas manifestaciones exigen mayor seguridad para ellos, pues han denunciado ser víctimas de extorsiones y robos en varios paraderos de la capital.



Vías afectadas por los bloqueos

Según lo revelado por la cuenta oficial de Bogotá Tránsito en X, la Avenida Cali con Calle 26 Sur y la Avenida Cali con Calle 38 Sur han enfrentado graves problemas de movilidad, por lo que la entidad distrital recomienda tomar la Avenida Guayacanes o la Avenida Villavicencio.

Actualización



⏰#TMAhora: (9:00 a.m.)



📍Av. Cali con Calle 38 sur



Al momento siguen sin paso los buses de TransMilenio en este sector.



Les recordamos a nuestros usuarios planear su viaje en TransMiApp.



📢 Restableceremos los servicios cuando las condiciones de seguridad… pic.twitter.com/hK6qjpG5Lz — TransMilenio (@TransMilenio) August 19, 2025

Publicidad

Por su parte, la Avenida Américas con Avenida Cali también enfrenta afectaciones, por lo que se recomienda tomar la Calle 13 para evitar complicaciones en los desplazamientos.

Dónde se concentrarán las manifestaciones

Según lo indicado en Mañanas Blu con Néstor Morales, los bloqueos se extenderán por toda la ciudad. En el caso de Bosa, se ubican en la estación CAI Plaza Bosa, San José, Avenida Bosa, Avenida Ciudad de Cali y el CAI de la Libertad.

En la zona norte, se concentran en el Portal Suba, en Colina Campestre, en la Calle 170, en Cedritos, en Boulevard Niza, Unicentro y en la Calle 106 frente a Clínica Navarro, mientras que en el occidente adelantan plan tortuga.

Además, aseguran que otros puntos de concentración serán la Alquería y la estación 7 de Agosto, frente al Movistar Arena.

Por otro lado, se ha dado a conocer que, ante la problemática relacionada con el tráfico de drogas, la extorsión y el hurto, las autoridades han ejercido labores para frenar estos delitos. Presuntamente, muchos migrantes habrían tomado la decisión de bloquear la ciudad, además de amenazar con quemar llantas, buses y apedrear diferentes establecimientos.

Ante ese riesgo, el Gobierno Distrital dio la orden de actuar de manera inmediata para desbloquear las vías, proteger a la ciudadanía y capturar a los responsables.



¿Qué dicen los bicitaxistas?

“Lo que pedimos es que se respete nuestro derecho al trabajo”, afirmó Juan Pablo Vargas, vocero de los bicitaxistas, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales. Según explicó, los recientes operativos de incautación de vehículos han dejado sin sustento a muchas familias del suroccidente de Bogotá, ya que los bicitaxis son la única fuente de ingresos para gran parte de los conductores.

Vargas, quien lleva más de diez años en esta labor, advirtió que aunque el Distrito ha adelantado mesas de trabajo, no se ha avanzado en una regulación que permita formalizar el servicio. “Cuando se procede con estos operativos, los vehículos son llevados a patios y eso genera costos muy altos, además de los días que dejamos de trabajar”, señaló en la entrevista, insistiendo en que se requieren alternativas claras para poder ejercer la actividad de manera legal.

Publicidad

El vocero agregó que la falta de una normativa mantiene a los bicitaxistas en la informalidad, sin acceso a seguros o revisiones técnicas que brinden seguridad a los pasajeros. Si bien reiteró que la intención es abrir un diálogo, reconoció que algunos manifestantes atacaron buses del SITP en medio de la protesta, hechos que no representan, según él, a la mayoría del gremio. “La idea justamente es no llegar a las vías de hecho, sino que nos escuchen”, concluyó en la conversación con Néstor Morales.