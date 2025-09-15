En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Paro en Bogotá: estos son los puntos que tendrán manifestaciones este martes

Paro en Bogotá: estos son los puntos que tendrán manifestaciones este martes

Uno de los principales sectores con concentración será la Autopista Sur con Avenida Villavicencio, zona de alta circulación de vehículos que conecta el sur de la capital con otras localidades.

Protestas manifestaciones esmad bogotá paro nacional AFP.
Manifestaciones en Bogotá
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 08:33 p. m.

Bogotá se prepara para una jornada de manifestaciones este martes en varios puntos estratégicos de la ciudad. Autoridades distritales recomiendan a los ciudadanos planear con anticipación sus recorridos, pues se esperan afectaciones viales a lo largo del día.

Uno de los principales sectores con concentración será la Autopista Sur con Avenida Villavicencio, zona de alta circulación de vehículos que conecta el sur de la capital con otras localidades.

La Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, también será escenario de marchas y concentraciones, como ha ocurrido en anteriores movilizaciones de carácter nacional.

Otros puntos de afectación incluyen la Carrera 11 con Calle 69, la Calle 95 con Carrera 15 y la Avenida La Esmeralda con Calle 63, frente a la Biblioteca Virgilio Barco, donde se espera presencia de manifestantes.

De igual manera, se esperan movilizaciones en la Calle 38A Sur con Carrera 34D, cerca del centro comercial Mayor, así como en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba, en el noroccidente de Bogotá.

Las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana acompañarán las concentraciones para garantizar la seguridad y mitigar el impacto en la movilidad. Se recomienda a los conductores usar vías alternas y a los ciudadanos mantenerse informados sobre los avances de las marchas durante la jornada.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Bogotá

Protestas en Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad