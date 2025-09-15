Paro en Bogotá: estos son los puntos que tendrán manifestaciones este martes

Bogotá se prepara para una jornada de manifestaciones este martes en varios puntos estratégicos de la ciudad. Autoridades distritales recomiendan a los ciudadanos planear con anticipación sus recorridos, pues se esperan afectaciones viales a lo largo del día.

Uno de los principales sectores con concentración será la Autopista Sur con Avenida Villavicencio, zona de alta circulación de vehículos que conecta el sur de la capital con otras localidades.

La Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, también será escenario de marchas y concentraciones, como ha ocurrido en anteriores movilizaciones de carácter nacional.

Otros puntos de afectación incluyen la Carrera 11 con Calle 69, la Calle 95 con Carrera 15 y la Avenida La Esmeralda con Calle 63, frente a la Biblioteca Virgilio Barco, donde se espera presencia de manifestantes.

De igual manera, se esperan movilizaciones en la Calle 38A Sur con Carrera 34D, cerca del centro comercial Mayor, así como en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba, en el noroccidente de Bogotá.

Las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana acompañarán las concentraciones para garantizar la seguridad y mitigar el impacto en la movilidad. Se recomienda a los conductores usar vías alternas y a los ciudadanos mantenerse informados sobre los avances de las marchas durante la jornada.