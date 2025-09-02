Pese a inversión millonaria para vías, no hay ni un solo tramo terminado en barrio de Ciudad Bolívar

En 2021 se firmaron dos contratos por más de 8.000 millones de pesos para intervenir 32 segmentos viales con el fin de proporcionar mejor calidad de vida a los habitantes del barrio Los Alpes, en Ciudad Bolívar.

El contratista dejó abandonadas las obras en 2023, con una ejecución del 75 % del primer contrato, con pagos por más de 2.400 millones, pero sin entregar un solo tramo terminado y, el segundo, con un avance del 41 %, pagos de más de 1.800 millones de pesos y 14 tramos nunca intervenidos.

La Secretaría de Hábitat, encargada de estas obras, anunció un nuevo contrato por 419 millones de pesos, para intervenir 5 de los 32 tramos. Sin embargo, el concejal Rubén Torrado, quien ha denunciado los hechos, indicó que las calles del barrio siguen rotas e intransitables, hay tuberías expuestas, cortes de agua, alcantarillas sin tapas y hasta un comedor comunitario que atiende a más de 400 personas está en riesgo de cierre por la imposibilidad de acceso.

“Los derechos de los ciudadanos están vulnerados hoy. La Contraloría de Bogotá tiene que buscar y definir ese deterioro del patrimonio de los bogotanos, porque ahí lo que está sucediendo es que esos recursos de los ciudadanos están mal invertidos y no sabemos hoy qué va a pasar con esa entidad y con esas obras que no ha concluido la Secretaría de Hábitat”, indicó el concejal Torrado.

Hoy un nuevo contrato también presenta retrasos graves y podría ser declarado en incumplimiento. Según Torrado, en múltiples mesas de trabajo se asumieron compromisos por más de 4.700 millones para rehabilitación de redes, liberación de vías y reposición de contadores, pero nada se ha cumplido.

Mientras la Personería y la Contraloría no muestran avances, los vecinos han tenido que pagar de su bolsillo la reposición de medidores de agua sin recibir reembolso. Torrado advierte que lo ocurrido es una agresión contra una comunidad vulnerable, a la que se le ha negado el derecho a vivir dignamente e hizo un llamado urgente a las autoridades para que actúen con justicia y transparencia.