Pese a negación del Distrito, Ryan Castro confirmó que sí se hará su evento en Bogotá

Para las 4:00 de la tarde de este viernes, 10 de octubre, en la cancha del Parque La Concordia, en la localidad de La Candelaria, el cantante antioqueño Ryan Castro iba a tener una 'Live Session' de cara a su próximo álbum al lado de sus fans, sin embargo, esta fue rechaza por la alcaldía local.

“La Candelaria es un espacio vivo que acoge la cultura, pero siempre desde la responsabilidad y el respeto a la ley”, dijo la alcaldesa local, Angélica Angarita Serrano, señaló que la prioridad de la administración es proteger el patrimonio, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos del centro histórico. Rechazando así el evento del 'Cantante del Guetto'.

Ryan Castro // Foto: Instagram @ryancastrro

No obstante, a través de su cuenta de Instagram, el paisa confirmó que "los sorprendió la decisión" y estaban buscando una nueva localización, la cual consiguieron rápidamente y se llevará a cabo a las 6:00 de la tarde de este viernes, 10 de octubre, pero esta vez en la carrera 7 este #1b - 51 en el barrio El Dorado en el Mirador La Cueva del Arco, en donde cantará en vivo y gratis.

"Estoy acá con todo el cariño que me ha dado esta ciudad y su gente en toda mi carrera queriendo regalarles un momento especial, más para todas esas personas que no lograr comprar su entrada para mi concierto. De mi bolsillo financié este evento para que todos pasáramos una tarde increíble, pero hoy recibimos la noticia de la revocatoria de los permisos", expresó el paisa por lo sucedido.



Ryan Castro tendrá concierto en Bogotá // Fotos: Coliseo MedPlus y YouTube Ryan Castro

Cabe recordar que este evento fue convocado de cara a 'Hopi Sendé', su próximo álbum, para que sus fans escuchen en vivo las canciones que saldrán hasta el 23 de octubre. En total, serán 12 canciones de este nuevo álbum en donde vendrán varias colaboraciones como Sech, Kapo, Kibba, DFZM, entre otros.