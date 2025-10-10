Cancelan evento de Ryan Castro en La Candelaria por incumplimiento de normas

La Alcaldía Local de La Candelaria indicó que fue cancelada la Live Session del artista Ryan Castro, programada para este viernes 10 de octubre a las 4:00 p.m. en la cancha del Parque La Concordia.

La decisión se tomó luego de que las autoridades verificaran que el evento no cumplía con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para este tipo de espectáculos.

El evento contaba con un permiso de baja complejidad para un aforo de entre 150 y 500 personas; sin embargo, la Alcaldía y otras entidades distritales determinaron que la convocatoria superaría ampliamente esa cifra, debido al reconocimiento del artista y la difusión que tuvo en redes sociales y medios de comunicación.

Según la verificación realizada, el evento no cumplía con las exigencias del Decreto 599 de 2013, que regula la Ley de Espectáculos Públicos. El certificado SUGA presentado no correspondía a la magnitud del evento, que debía clasificarse como de media o alta complejidad.



Además, la póliza de responsabilidad civil no correspondía al lugar del evento, pues estaba expedida para el Movistar Arena y no para el Parque La Concordia.

Ante esta situación, las autoridades aplicaron una medida correctiva al productor del evento, Break Fast Live, conforme al artículo 92 de la Ley 1801. La alcaldesa local, Angélica Angarita Serrano, señaló que la prioridad de la administración es proteger el patrimonio, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos del centro histórico.

“La Candelaria es un espacio vivo que acoge la cultura, pero siempre desde la responsabilidad y el respeto a la ley”, enfatizó la funcionaria, quien reiteró que se continuará garantizando que todas las actividades culturales y recreativas cumplan con las normas vigentes para preservar la seguridad y el bienestar de los habitantes y visitantes de este emblemático sector de Bogotá.