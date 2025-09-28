Plan gratis en Bogotá hasta el 10 de octubre: involucra estampillas, monedas y billetes

Bogotá se prepara para ser el epicentro de un evento cultural y educativo único, que ofrece una experiencia completamente gratuita para familias y entusiastas de la historia. Se trata de la Exposición Filatélica de Bogotá (EXFILBO) 2025.

Será un evento que revivirá la memoria colectiva de Colombia y del mundo a través de objetos cotidianos que son verdaderas cápsulas del tiempo: estampillas, monedas y billetes.

Del 29 de septiembre al 10 de octubre, El Cubo de Colsubsidio abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades. El horario será de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche; siendo un plan cultural imperdible, especialmente durante la semana de receso escolar.

Estampillas, monedas y billetes antiguos de Colombia. Foto: EXFILBO

Este evento no solo es una exposición, sino una invitación a que niños y jóvenes se reconecten con la tradición de la correspondencia escrita a mano y comprendan el valor del correo físico como transmisor de la cultura.



La muestra EXFILBO 2025 se fundamenta en dos disciplinas que van mucho más allá del simple coleccionismo. La filatelia, entendida como el arte de coleccionar y estudiar estampillas, permite que cada sello postal se convierta en una pieza narrativa única.

A través de ellas, se pueden rastrear hitos, transformaciones sociales, fauna, flora, arquitectura y personajes clave que han marcado la humanidad. Paralelamente la numismática, el estudio de monedas y billetes, complementa esta mirada, demostrando la importancia de estos objetos que fueron fundamentales.

Estampillas, monedas y billetes antiguos de Colombia Foto: EXFILBO

El objetivo principal de este encuentro es fortalecer el coleccionismo como una práctica cultural rigurosa y educativa. Juan Manuel Moreno Murillo, presidente del Club Filatélico de Bogotá, enfatizó que la filatelia actúa como una “ventana” para descubrir las tradiciones de Colombia y el mundo.

Instó a los padres a aprovechar el receso escolar para inspirar, educar y conectar a sus hijos a través de las historias que cada estampilla lleva consigo.

Los visitantes podrán disfrutar de una agenda variada que incluye 201 marcos con colecciones nacionales e internacionales. El recorrido, organizado en diferentes pisos de El Cubo de Colsubsidio, exhibirá diversas clases de colecciones, incluyendo las tradicionales, temáticas, de historia postal, timbres fiscales, telégrafos, cinderelas y clases juveniles.