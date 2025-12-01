Polémica por conductor de carro de lujo que irrespetó a policías en Bogotá: "Tan payaso"

Un nuevo hecho de irrespeto hacia agentes de la Policía Nacional se registró en la tarde de este lunes, 1 de diciembre, en el barrio La Castellana en el noroccidente de Bogotá. En esta ocasión, un conductor de un carro de lujo llamó "payaso" a uno de los policías cuando se realizaba un procedimiento de comparendo al estar mal estacionado el vehículo en esa zona de la capital.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, la Policía acudió al lugar luego del llamado de la ciudadanía, porque también estas personas estarían alterando la tranquilidad del barrio y, supuestamente, estarían bajos los efectos del alcohol o alucinógenos, según la publicación.

En uno de los clips, que habría sido grabado por uno de los agentes, se puede ver cómo el hombre que sería el dueño del carro de lujo se acerca al vehículo, alterado, e irrespetando el procedimiento de los oficiales. Asimismo, hace énfasis que puede pagar la multa "mil veces".

"La put# gana que le dé, papi. ¿Qué vamos a hacer de qué? Hágalo, papi. Haga lo que tenga que hacer. ¿La multa? Hágala. Papi, se la pago mil veces. Tan payaso usted, ¿y se lo voy a mover? Sí, tan payaso, bobo", se escucha decir al hombre, quien viste un pantalón negro y saco blanco.



#OPINE. Nuevo caso de #UNSQSY en b/La Castellana de Bogotá protagonizado por sujetos dueños de lujosos vehículos. Vecinos llamaron a la Policía porque los irresponsables, al parecer bajo efectos de sustancias alucinógenas, se encontraban mal parqueado y alterando la tranquilidad. pic.twitter.com/P3tmjphp0a — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 1, 2025

En ese momento llega una mujer joven para intentar calmar al presunto dueño del carro de lujo, pero este se molesta al notar que el policía estaba grabando todo el procedimiento de tránsito.

"No, no, no, no. A mí no me grabe", dice y justo allí se presentan unos empujones entre el hombre y un agente de la Policía, pero, por fortuna, no pasó a mayores, según lo que se puede ver en el video.



Rechazo en la ciudadanía

Estas imágenes se viralizaron en redes sociales, como X, donde diferentes usuarios expresaron estar en desacuerdo con la actitud del hombre al infringir las normas de tránsito e irrespetar a las autoridades competentes.

"Puro levantado. Esa pinta y hablado de malandro con 3 pesos", "Una historia más de idiotas con plata", "A esos hijos de put* levantados ojalá también les caiga la Dian!!!", entre otros comentarios.

Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial de la Policía de Bogotá por lo sucedido ni del hombre que se ve en el video.