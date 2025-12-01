En vivo
Polémica por conductor de carro de lujo que irrespetó a policías en Bogotá: "Tan payaso"

Polémica por conductor de carro de lujo que irrespetó a policías en Bogotá: "Tan payaso"

El conductor infringió una norma de tránsito en un reconocido barrio de la capital y en video quedó registrado su momento al confrontar a los agentes, incluso, llamándolo "bobo".

