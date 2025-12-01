En vivo
Habla mujer atacada con un martillo por su expareja en Bogotá: "La acabé de matar"

Habla mujer atacada con un martillo por su expareja en Bogotá: "La acabé de matar”

La mujer reveló que durante la agresión, él utilizó un alicate para quitarle los dientes. “Es una parte que no recuerdo bien. Solo me acuerdo como del quinto martillazo, cuando me solté y quise ver a mi bebé.”

