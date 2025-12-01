Habla mujer atacada con un martillo por su expareja en Bogotá: "La acabé de matar”

El pasado lunes 22 de septiembre, Fabiana Karina Rincón, ingeniera ambiental de 35 años y excandidata a edil, fue brutalmente atacada por su pareja, José Urbano Medina Villa, dentro del apartamento que compartían en el conjunto residencial Prados de Capellanía, en Fontibón.

Según la investigación, Medina Villa la agredió en repetidas ocasiones con un martillo. Después del ataque, abandonó el inmueble y horas más tarde se presentó voluntariamente en el CAI Hayuelos, donde fue capturado.

Rincón sufrió graves heridas en el rostro y múltiples lesiones por el objeto contundente. En entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión, la mujer relató los estremecedores detalles de la agresión. Contó que conoció a Medina Villa —15 años mayor que ella— en un trabajo, y que desde el inicio él mostraba un comportamiento controlador.

Fabiana Karina Rincón se pronuncia tras ser víctima de intento de feminicidio Foto: Ig: @karyduran_ing

“Extremadamente celoso, hackeaba mi WhatsApp, mi Facebook, mi correo. Me celaba con absolutamente todo. Cuando tomaba, tenía comportamientos raros y se transformaba; era en esos momentos cuando quería abusar de mí, cuando me tomaba a la fuerza, me desnudaba o me gritaba”, recordó.



La violencia no era un episodio aislado. Rincón explicó que su relación estaba marcada por rupturas y reconciliaciones; en una de ellas quedó embarazada. Tras el nacimiento de su hija, volvieron a convivir durante más de tres años. Sin embargo, la situación empeoró.

A mediados de 2023, aseguró, “agredió a mi mamá, agredió a la bebé y me agredió a mí. Con la rodilla me lastima el rostro”. Tras ese episodio lo denunció y obtuvo una medida de alejamiento, aunque él conservaba el derecho a visitar a su hija.

El día del ataque, que coincidía con el cumpleaños de Fabiana, ella regresó a su apartamento después de salir con amigos. Su expareja estaba allí. “Pasé a mi habitación, me quité el pantalón para ponerme la pijama. Él ingresa rápidamente, rompe la prenda por completo. Le dije: ‘Estás rompiendo mi ropa’. Me mira y me dice: ‘Vagabunda’”, relató.

Acto seguido, el hombre tomó un martillo y comenzó a golpearla. “Como al tercer martillazo logré agarrarlo, pero partió el palo con mi mano. Me rompió este hueso y otros. Yo solo quería detener el martillo. El palo cae, él lo recoge e intenta golpearme el abdomen. Luego sigue con la cabeza del martillo. Me tenía casi contra el piso y me daba en la cabeza”, dijo antes de explicar que finalmente quedó inconsciente.

También aseguró que durante la agresión él utilizó un alicate para arrancarle dientes. “Es una parte que no recuerdo bien. Solo me acuerdo como del quinto martillazo, cuando me solté y quise ver a mi bebé.”

Según su testimonio, los ladridos de su mascota alertaron a un celador, quien intervino y le salvó la vida.

Finalmente, Rincón contó que, al salir del conjunto, el agresor habría dicho a su mamá: “Su hija está muerta. Ya quedó muerta en el apartamento. La acabé de matar”.