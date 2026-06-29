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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Policía rescató a menor de tres años que estaba sola y bajo llave en una casa en Bogotá

Policía rescató a menor de tres años que estaba sola y bajo llave en una casa en Bogotá

La madre de la niña habría dejado a la menor sola en su casa mientras asistía a una "reunión social".

Policía rescata a menor de tres años
Policía rescata a menor de tres años en Bogotá
Foto: captura de video Policía de Bogotá
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 29 de jun, 2026

Una menor de tres años fue rescatada por la Policía Nacional en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades por los llamados de auxilio que provenían desde una vivienda.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados realizaban labores de patrullaje, durante la madrugada de este lunes 29 de junio, cuando recibieron la alerta de la comunidad.

Al llegar al lugar, los policías ingresaron al inmueble con autorización de uno de los residentes y encontraron a la niña sola, encerrada bajo llave y sin la presencia de un adulto responsable.

En medio del procedimiento, la Policía de Infancia y Adolescencia y el Cuerpo Oficial de Bomberos realizaron el rescate de la menor, quien posteriormente fue trasladada al Centro Especializado Revivir para iniciar la ruta de verificación y restablecimiento de sus derechos.

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Según las autoridades, al comunicarse con la madre de la niña, una ciudadana extranjera, esta habría manifestado que dejó a la menor sola mientras asistía a una reunión social.

La Policía señaló que continuará trabajando en la protección de niños, niñas y adolescentes e hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de menores a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.

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