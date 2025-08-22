Por robarle todo el producido de la noche, ladrón asesinó a taxista en el oriente de Bogotá

Un taxista fue asesinado en la madrugada de este viernes en el oriente de Bogotá, luego de ser víctima de un robo perpetrado por uno de sus pasajeros. Según las autoridades, el hecho ocurrió en la calle 57 con carrera 14, cuando el conductor fue intimidado con un arma de fogueo modificada por un ciudadano extranjero que buscaba despojarlo del dinero producto de su jornada laboral.

De acuerdo con el reporte inicial, el taxista se habría negado a entregar el producido de toda la noche, por lo que el asaltante lo agredió gravemente. Aunque fue trasladado de urgencia a la clínica Palermo, murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.

El oficial de inspección de la Policía de Bogotá explicó al Ojo de la noche de Mañanas Blu que la captura del agresor se dio en medio de otra operación en la zona. “Frustran el hurto de un material el cual es empleado para la construcción de las obras del metro de Bogotá sobre la troncal de la Caracas".

De manera simultánea, estos mismos uniformados atienden un aviso de la comunidad por voces de auxilio donde se les da a conocer que se está presentando un hecho que atenta contra la vida de ese taxista que se movilizaba por el sector.

"Los uniformados identifican a un ciudadano el cual emprende la huida una vez ha sido requerido por estos funcionarios, dándose un intercambio de disparos con este ciudadano. El sujeto el cual fue capturado, fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación y las autoridades competentes”, indicó el oficial.

El delincuente, identificado como ciudadano venezolano, fue golpeado por la comunidad tras el ataque. Testigos lo retuvieron en una esquina cercana al lugar del crimen, donde finalmente fue capturado por la Policía. En el sitio también fue hallada el arma de fogueo utilizada en el homicidio.

El detenido permanece bajo custodia y será presentado ante la Fiscalía, mientras las autoridades adelantan el proceso judicial por el asesinato del conductor de servicio público.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: