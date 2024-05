Prima de Stefany Barranco revela que feminicida está grave: "Quiero que pague en vida"

El pasado 29 de mayo, sobre las 5:10 de la tarde, los clientes del centro comercial Santafé, en el norte de Bogotá, quedaron consternados con la noticia del feminicidio de Stefany Barranco, una mujer de 32 años, madre de dos niños de seis y nueve años, quien había llegado hace un año a la capital, en compañía de su familia en busca de mejores oportunidades laborales.

Detalles del caso

En una reciente entrevista con Noticias Caracol Ahora, Gina Barranco, prima de Stefany, contó que ella había estado junto a su pareja sentimental durante 12 años. Sin embargo, en ese periodo de tiempo habían tenido discusiones en repetidas oportunidades, debido a que a él le gustaba tomar.

“Él tomaba mucho, entonces siempre eran las discusiones con él por eso”, indicó Gina.

Además, la prima de Stefany agregó que desde el pasado domingo, la pareja ya no vivía en la misma casa. Por esa misma razón, la víctima llamó a su padre para que la ayudara con sus hijos. Durante esa llamada, también le comentó que el hombre le había cortado la ropa y que presentía que le iba a hacer algo.

“Ella sentía desde el martes que él la iba a matar, ella lo sentía, pero jamás pensamos que esto iba a suceder de esta manera”, agregó.

Cabe recordar que el hombre ingresó a las instalaciones del centro comercial con un arma blanca camuflada. Después de tener una fuerte discusión con Stefany, la desenfundó y la hirió en repetidas ocasiones. Posteriormente, con el mismo objeto cortopunzante, se ocasionó graves heridas.

“Pido a Dios que se salve”

Por otro lado, Gina indicó que hasta el momento no se sabe si el hombre se va a recuperar por la gravedad de las heridas; sin embargo, ella le está pidiendo “a Dios para que se le salve y pague en vida lo que hizo”. Además, agregó “no es justo que se muera y no se haga justicia (...) siento que morirse él, no va a ser lo justo”

Stefany Barranco no tenía medida de protección

A pesar de las declaraciones que brindaron los familiares, luego del feminicidio, la mayor Viviana Alvarado, jefe de Comando Púrpura de la Policía en Bogotá, quien llegó al lugar de los hechos, aseguró que la mujer no tenía medida de protección, porque no se había realizado una denuncia contra el presunto feminicida.

Canales de comunicación de la Línea Púrpura

Si usted como mujer mayor de 18 es víctima de agresión por parte de su pareja, puede ponerse en contacto con la línea gratuita 018000112137 o a través del canal de WhatsApp 3007551846, para exponer su caso y así solicitar ayuda.

Recuerde que esta línea está disponible las 24 horas, todos los días del año y es atendida por un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras.