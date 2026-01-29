En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Profesores recibirán pago el viernes 30 de enero: Secretaría de Educación

Profesores recibirán pago el viernes 30 de enero: Secretaría de Educación

Por medio de un trino; la secretaria de educación, Isabel Segovia, confirmó que ya llegó el giro hecho por el ministerio de educación para el pago del salario de los profesores del distrito. Se espera que reciba pago el viernes 30 de enero.

