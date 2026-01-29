Profesores recibirán pago el viernes 30 de enero: Secretaría de Educación

Después del choque entre el Distrito de Bogotá y el Gobierno nacional con el Ministerio de Educación por el retraso en el giro del Sistema General de Participación para el pago de los maestros de los colegios públicos, la secretaria de educación, Isabel Segovia aseguró que en la mañana de este jueves 29 de enero se vio reflejado el pago en la cuenta bancaria.

Blu Radio

“A las 11:23 am del 29 de enero de 2026 llegó el giro del SGP a las cuentas de Bogotá para el pago de la nómina. Esto permite garantizar que los docentes de Bogotá puedan recibir su salario a más tardar mañana, 30 de enero de 2026. Ojalá el @Mineducacion no vuelva a incumplir el acuerdo con @Bogota que permite pagar a nuestros maestros tres días hábiles antes de terminar el mes @adebogota.” Escribió por su cuenta de X

El pago a los profesores, según un comunicado emitido desde la entidad, se realizará a lo largo del viernes 30 de enero, por lo cual puede que se vea reflejo al finalizar la tarde.

Cabe recordar que por medio de un comprobante , el ministro de educación, Daniel Rojas, confirmó que la nació hizo el giro por más de 220 mil millones para el pago de más de 30 mil maestros adscritos a los colegios distritales de la ciudad.



Así puede calcular la rentabilidad de un CDT Montaje: Blu Radio

Por otro lado, la Asociación de Maestros del Distrito, ADE, respondieron a la noticia del pago asegurando que, por este retraso, más de 20 mil familias se verían afectadas.

“El salario no puede quedar a merced de mensajes desobligantes: es un derecho laboral. Bogotá debe responder con planeación, gestión y contingencia, garantizando el pago oportuno y respetando la conquista histórica del pago anticipado, sin culpar a terceros, ni dividir, ni estigmatizar al magisterio y a la ADE”, concluyeron.