Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Recuperan cuerpo de menor de edad fallecido en humedal La Vaca, localidad de Kennedy

Las autoridades continúan con la búsqueda de un menor desaparecido. Autoridades continúan con las labores en el sitio.

Por: Laura Alejandra Moreno
Actualizado: 27 de sept, 2025

En la tarde de este 27 de septiembre se reportó la desaparición de un menores de edad que habrían caído en inmediaciones del humedal La Vaca, en el barrio Amparo, en la localidad de Kennedy.

Bomberos Bogotá, junto al Equipo Especializado de Salvamento y Rescate Acuático, así como la Secretaría Distrital de Salud y miembros de la Policía Nacional activaron la búsqueda con flotadores y equipo especializado en la zona.

En videos compartidos a través de redes sociales se observa a un numeroso grupo de personas en las orillas de la zona húmeda, así como a rescatistas navegando por el humedal y a efectivos de la Policía en los arbustos aledaños.

Según le confirmó la Secretaría de Salud a Blu Radio, durante la búsqueda se recuperó el cuerpo de un menor, identificado como Guillermo García, de 16 años, y se activó la presencia de una unidad de criminalística.

Noticia en desarrollo...

