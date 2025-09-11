En vivo
Regresa Alejandro Sanz a Bogotá: esto es lo que debe saber de su concierto

Regresa Alejandro Sanz a Bogotá: esto es lo que debe saber de su concierto

El reconocido artista español se prepara para regresar a un país, que, según él, ha sido importante en su crecimiento como artista.

Alejandro Sanz en Bogotá.jpg
Alejandro Sanz en Bogotá //
Fotos: Movistar Arena / AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 09:10 p. m.

De Madrid, España, Alejandro Sánchez Pizarro​, ​ conocido artísticamente como Alejandro Sanz, ha construido un legado importante en la música en sus baldas románticas, que han sido la banda sonora de cientos de relaciones y momentos clave de la vida de pareja, amigos y familiares; además, volverá a Bogotá y lo hará en 2026 en el Movistar Arena.

El 13 de febrero de 2026 se estará presentando en ‘El Corazón de Bogotá’, allí, Sanz recordará la gran relación que ha construido con Colombia a lo largo de su carrera. No por nada Shakira, la mayor exponente pop del país, lo ha considerado una de sus más grandes amistades de toda la historia, teniendo, incluso, música juntos.

“Con melodías que se han convertido en la banda sonora de muchos, vuelve Alejandro Sanz con su gira ¿Y ahora qué? Llegó el momento de corear junto a Alejandro esos himnos que llevamos en el corazón y darle la bienvenida a las nuevas canciones que se suman a esta historia”, expresaron desde Páramo Presenta, promotora encargada de este evento.

Alejandro Sanz.jpg
Alejandro Sanz //
Foto: AFP

Precios y dónde comprar boletas para Alejandro Sanz en Bogotá

La preventa arrancará este viernes, 12 de septiembre, para clientes de bancos Aval Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas), así como para los usuarios de la billetera digital dale! La venta general comenzará el 15 de septiembre, y las boletas podrán adquirirse a través de www.tuboleta.com

Lista de ubicaciones, precios y aforo

  • Tribuna Fan Sur – $699.000 + $124.800 | Aforo: 155
  • Platea (102) – $649.000 + $115.900 | Aforo: 480
  • Platea (101 & 103) – $599.000 + $107.000 | Aforo: 1052
  • Platea (104 - 106) – $399.000 + $71.300 | Aforo: 748
  • Piso 2 (202 - 204 & 216 - 218) – $459.000 + $82.000 | Aforo: 1551
  • Piso 2 (205 - 206 & 214 - 215) – $359.000 + $64.100 | Aforo: 989
  • Piso 2 (207 - 213) – $319.000 + $57.000 | Aforo: 1108
  • Piso 3 (303 - 304 & 316 - 317) – $219.000 + $39.100 | Aforo: 1392
  • Piso 3 (305 - 306 & 314 - 315) – $259.000 + $46.300 | Aforo: 1234
  • Piso 3 (307 & 313) – $229.000 + $40.900 | Aforo: 1230
  • Piso 3 (302 & 318) – $199.000 + $35.600 | Aforo: 602
