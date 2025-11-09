Restaurantes de Bogotá no se preocuparán por las ventas: recibirán formación y ayudas digitales

Bogotá continúa apostándole al fortalecimiento del turismo, y una de las zonas que más refleja ese espíritu es la localidad de Usaquén. Con su encanto colonial y su amplia oferta gastronómica, este rincón del norte de la ciudad busca ahora dar un salto hacia la digitalización para fortalecer los restaurantes que le dan vida a sus calles.

Aunque Usaquén sigue siendo uno de los lugares más visitados por turistas y bogotanos, las obras de recuperación de la plaza principal han afectado su dinámica comercial. Por ello, la Alcaldía de Bogotá comenzó a implementar estrategias para mantener activa la economía local.

Una de las más destacadas es la alianza entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la aplicación DiDi Food, en el marco del programa Bogotá Corazón Productivo. Gracias a esta colaboración, más de 50 restaurantes recibirán acompañamiento, formación y beneficios comerciales a través de la iniciativa DiDigitalízate. El propósito es ayudar a los empresarios del sector gastronómico a fortalecer su presencia digital y optimizar la gestión de sus negocios en un entorno donde la tecnología ha transformado la forma de vender y consumir.

Chef felices en un restaurante. Foto: Unsplash

Más de 50 restaurantes de Usaquén se suman a la transformación digital

La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, destacó que Usaquén es un ejemplo de cómo la tradición gastronómica puede convertirse en motor de desarrollo local. “Queremos que los empresarios cuenten con herramientas para crecer, innovar y llegar a nuevos mercados”, afirmó.

Por su parte, Gabriel Renowitzky, líder de Desempeño de Pequeños y Medianos Negocios de DiDi Food, señaló que “con DiDigitalízate buscamos acompañar a los emprendedores gastronómicos para que fortalezcan su operación digital y crezcan con la app DiDi Food”.

El programa incluye asesorías personalizadas y beneficios comerciales que pueden traducirse en un crecimiento tangible para los establecimientos participantes. Actualmente, algunos restaurantes logran obtener hasta el 45 % de sus ingresos adicionales mediante la plataforma, sin necesidad de ampliar su espacio físico ni incrementar sus costos operativos.



Usaquén, un ejemplo de tradición gastronómica

Entre los restaurantes que representan la riqueza culinaria de la capital se destacan Temporalia, Mr. Bum, Legado Cacao, El Marrano Volador y La Rosconería, reconocidos por combinar creatividad, sabor y tradición.

Con este impulso digital, Usaquén reafirma su posición como uno de los epicentros gastronómicos más importantes y queridos de Bogotá, demostrando que la tecnología puede ser una gran aliada del sabor local y del desarrollo económico de la ciudad.