Reunión Petro - Galán: Bogotá propone convertir el San Juan de Dios en ciudadela sociosanitaria

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que se reunirá con el presidente Gustavo Petro para avanzar en la recuperación del hospital San Juan de Dios, un proceso que, según dijo, debe hacerse de manera conjunta entre la ciudad y la Nación, respetando las decisiones judiciales que ordenan restaurar el complejo.

“Vamos a hablar de la situación del hospital y cómo se puede avanzar conjuntamente entre la ciudad y el Gobierno nacional para garantizar que se cumplen las decisiones judiciales de recuperar el San Juan de Dios”, afirmó Galán.

Hospital San Juan de Dios Foto:m ERU (Empresa de Renovación Urbana)

El mandatario capitalino recordó que ya hay edificaciones en proceso de recuperación y que algunas han sido entregadas, como el edificio de mantenimiento.

“Seguramente vamos a revisar el caso de la torre central, que es una de las más de veinte edificaciones que tiene el complejo San Juan de Dios y donde queremos buscar fórmulas que respeten la ley y nos permitan avanzar”, puntualizó.



Galán también reveló que Bogotá presentó al Gobierno una propuesta para que el hospital se convierta en una ciudadela sociosanitaria.

“El San Juan de Dios tiene que recuperarse y debería ser una sede especial pensando en el adulto mayor y en cómo se está envejeciendo la población de Bogotá. Necesitamos un lugar que investigue y avance en herramientas de salud para esas personas mayores”, aseguró.

El alcalde agregó, además, que esta apuesta no solo garantiza la preservación histórica y funcional del complejo, sino que lo proyecta como un centro estratégico de salud pública en la capital.