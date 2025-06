Revelan comprometedor chat entre la exnovia de David Nocua y su cómplice

En medio de la investigación por la muerte del joven David Nocua, su exnovia y un presunto cómplice habrían intentado engañar a las autoridades y a la familia con una versión falsa de los hechos. La revelación se dio en el pódcast Más Allá del Silencio, donde Angie Rodríguez, hermana del mejor amigo de David, relató detalles inquietantes sobre el comportamiento de los implicados.

Según Rodríguez, desde el primer momento, la exnovia del menor ofreció versiones contradictorias sobre su desaparición. Inicialmente, indicó que, tras una discusión en el mirador del barrio Miravalle, David decidió quedarse solo. Luego cambió su relato, asegurando que lo despidieron en un paradero de autobús en La Marichuela. Más adelante, surgió una tercera versión: habrían sido interceptados por delincuentes que intentaron robar a David, quien fue atacado al resistirse.

Sin embargo, las autoridades descubrieron que esta historia también era falsa. Rodríguez logró acceder al celular de uno de los implicados, un adolescente identificado como Carlos, y encontró una conversación con la joven en la que ambos simulan desconocer el paradero del menor.

“En esa conversación efectivamente se ve una llamada y después una charla casual en la que dicen: ‘Tan raro, pero si nosotros lo dejamos en el mirador del Miravalle’, y el otro responde: ‘¿Dónde estará? Ya estoy preocupado’”, explicó Angie Rodríguez.

La joven denunciante confrontó a Carlos, quien terminó confesando que esa conversación había sido premeditada. “Me confirmó que antes de ese intercambio, se habían llamado y acordado lo que dirían, pues esa sería su versión oficial para evitar ser vinculados con el asesinato”, señaló.

David Esteban Nocua Monroy, joven de 14 años hallado sin vida. Foto: redes sociales

Los presuntos responsables no solo intentaron despistar a las autoridades, sino que fingieron colaborar en la búsqueda de David, guiando a su familia hasta el último lugar donde supuestamente lo habían visto.

Rodríguez también expuso un preocupante diálogo con la exnovia del joven. Al preguntarle por una navaja en su poder, la adolescente, de tan solo 15 años, respondió que “estaba desarmada” debido a que “se le soltó un tornillo”. Para Rodríguez, este detalle refuerza la sospecha de que dicha arma pudo haber sido utilizada en el crimen.

En su conversación con Carlos, le pidió reflexionar sobre las consecuencias: “Le dije que pensara en su madre, que estaba trabajando, sin saber lo que estaba pasando. Le insistí en que si no había sido él, dijera la verdad”. No obstante, el menor se limitó a agachar la cabeza, repitiendo que no podía hablar.

Otro aspecto que generó inquietud fue la actitud fría de la joven implicada. Según Rodríguez, mientras los demás estaban destrozados por lo sucedido, ella se mostraba tranquila, casi indiferente. “Tenía una pequeña sonrisa que trataba de ocultar. Incluso me contó que al día siguiente del crimen se hizo una perforación en la lengua. Como si nada hubiera pasado”, narró.