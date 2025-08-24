Revelan la impactante confesión de menor que asesinó a su papá, mayor del Ejército, en Suba

El estremecedor caso del parricidio en Suba, ocurrido el 29 de julio de 2024, sigue generando conmoción en Bogotá y en el país. Recientemente, se conoció la confesión del adolescente de 14 años responsable del asesinato de su padre, el mayor del Ejército Nacional Fabián Humberto Bueno, y de su hermana menor de apenas siete años.

El joven aseguró que había tomado la decisión tras sentirse “cansado” de los regaños de su padre y del ambiente conflictivo que, según él, se vivía en casa. El oficial de 42 años era reconocido dentro de las Fuerzas Militares por su disciplina y trayectoria, y ocupaba un cargo clave en el área de ciencia y tecnología del Comando de Apoyo Tecnológico. Para muchos, su familia representaba un modelo de ideal, por lo que el caso generó conmoción.

“Estaba estresado por el trato que nos daba, no me gustaba cómo hacía sufrir a mi mamá en los problemas de pareja. Eso también nos afectaba a mí y a mi hermana”, declaró el menor, según la revista Semana.

Aquella noche, tras recibir un fuerte regaño, el joven esperó en su habitación a que su padre terminara de hablar por teléfono con su madre, quien se encontraba fuera de la vivienda. Fue en ese momento cuando bajó a la cocina, tomó un cuchillo y subió hasta el cuarto donde descansaba el mayor Bueno junto a su hija menor.

“Yo sabía que si lo atacaba en el pecho iba a afectar algún órgano. Eso lo aprendí en clase de biología, cuando nos explicaban sobre las partes más delicadas del cuerpo humano”, relató.

menor que asesinó a su papá, mayor del Ejército, en Suba Foto: redes sociales

El militar estaba acostado en su cama revisando su celular mientras la niña dormía a su lado. El adolescente lo apuñaló en el pecho, apuñalando 118 veces.. La menor despertó e intentó intervenir, pero también fue agredida por su hermano hasta perder la vida, pues recibió 75 puñaladas.

Momentos después, la madre del menor llegó al apartamento. Según ella, el adolescente la esperaba en la puerta armado con cuchillos, la insultó y la atacó. Incluso relató que alcanzó a herirla en el pecho e intentó arrastrarla hacia la cocina. “Me decía que me callara y que no gritara. Yo pedía ayuda”, narró la mujer.

El adolescente, en cambio, señaló que fue su madre quien cometió los homicidios y que él solo presenció parte de lo ocurrido. Esta acusación generó confusión en los primeros momentos de la investigación, pero pronto se desvirtuó gracias a los testimonios de los vigilantes del conjunto residencial, quienes ingresaron alertados por los gritos y encontraron al menor con cuchillos en las manos y a su madre en el suelo.

La Fiscalía y Medicina Legal confirmaron que las heridas sufridas por el mayor Bueno correspondían a un ataque directo al corazón, lo cual reforzó la hipótesis de que el adolescente había actuado con pleno conocimiento.