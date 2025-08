Revelan nuevo video de hombre que golpeó a pasajera en aeropuerto El Dorado

Una nueva grabación ha salido a la luz en medio del escándalo por la agresión física que sufrió una pasajera en la sala de espera del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. El caso, ocurrido el pasado 27 de julio, ha generado una ola de rechazo en redes sociales.

En las imágenes recientemente conocidas se observa el momento exacto en el que el agresor, identificado como Héctor Favio Santacruz Marulanda, es retirado del lugar por agentes de la Policía Aeroportuaria.

El ambiente era de tensión: algunos testigos aún intentaban increparlo, mientras gritaban frases como “¡Cobarde!”, “¡Agresor!” y “¡Qué vergüenza!”. El hombre, vestido con una camiseta tipo polo y una bermuda de mezclilla, fue escoltado por uniformados mientras la indignación de los presentes crecía.

Presunta agresión de pasajero contra mujer en El Dorado Foto: captura de video

Según reportes oficiales y declaraciones de testigos, el incidente se desencadenó luego de que Santacruz le exigiera a una mujer que desocupara la silla en la que estaba sentada, ya que quería sentarse junto a su esposa.

Al recibir una negativa, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física, que fue registrada en video por personas que se encontraban en el lugar.



Este es el nuevo video del incidente

La esposa del agresor, identificada como Carolina, rompió el silencio días después a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de una marca de ropa. En su declaración, rechazó enfáticamente la conducta de su esposo: “No lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazo desde lo más profundo. Él asumirá las consecuencias de lo que hizo”, afirmó.

Tras el ataque, Santacruz fue trasladado a la URI de Engativá, en el occidente de la capital, donde se formalizó una denuncia por lesiones personales. La víctima, quien sufrió heridas visibles en el rostro, recibió una incapacidad médica de cinco días. El caso fue judicializado por la Fiscalía bajo el delito de violencia de género y será revisado en audiencia de conciliación en los próximos días.

La publicación de este nuevo video ha avivado la indignación ciudadana y ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de garantizar espacios seguros y libres de violencia para todos los ciudadanos.