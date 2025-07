Un hombre agrede a viajera en el aeropuerto El Dorado presuntamente por no cederle el puesto

En video quedo registrado el momento exacto en que un hombre tiene una fuerte discusión con una mujer que estaba esperando un vuelo de Avianca hacia la ciudad de Cali el pasado 27 de julio en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Según se ve en las imágenes, y confirmado por la Policía, esta discusión con la pasajera se originó, aparentemente, porque se negó a cederle el puesto en el que ella estaba sentada, ya que al lado de la víctima estaba la esposa del agresor. Después de esto, y al alertar al resto de pasajeros que estaban en la sala de espera, salieron en defensa de la mujer agredida.

Asimismo, en las imágenes quedó registrado cómo una mujer que iba vestida con una pantaloneta y camiseta de color claro, se colocó de frente del sujeto para protegerlo de diversos golpes que le propinaron los pasajeros que evidenciaron el hecho. Se confirmó que es su pareja, ya que después de lo sucedido, a través de la cuenta de Instagram “Khala”, una marca de ropa de Armenia, Quindío, esta misma mujer aseguró que su esposo va responder por lo sucedido.

“Hay personas que lo han relacionado con nuestra marca y por eso estoy aquí… como dice ese viejo refrán, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No lo justifico, no lo apruebo y no me queda callada. Lo rechazo desde lo más profundo. Él asumirá las consecuencias de lo que hizo”, aseguró esta mujer a través del video y un comunicado.

Entre tanto, el caso fue atendido por la Policía Aeroportuaria. Tanto la víctima como el agresor fueron llevados a la URI de Engativá donde la mujer agredida interpuso una denuncia por lesiones personales y perturbación física.

Por eso mismo, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que la mujer víctima, como resultado del hecho, tiene algunas heridas en su rostro. Asimismo, confirmó que el agresor fue puesto antes las autoridades bajo el delito de lesiones personales basado en violencia de género.

Entra tanto, la Fiscalía comunicó a Blu Radio que el caso fue remitido a la unidad pre procesal en la que habrá un proceso de conciliación en los próximos días. De igual manera, por las agresiones recibidas, a la mujer implicada le otorgaron cinco días de incapacidad.

Por este mismo hecho, la aerolínea Avianca emitió un comunicado señalado que rechazan lo sucedido, pero advierten que en los últimos años han aumentado casi en un 500 % los casos de “pasajeros disruptivos” que atentaban contra la integridad de empleados, clientes y la seguridad de las operaciones.