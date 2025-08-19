Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Reunión Trump - Zelenski
Hamás
Valeria Afanador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan nuevos detalles del ataque de adulto mayor a dos personas en la Terminal Salitre en Bogotá

Revelan nuevos detalles del ataque de adulto mayor a dos personas en la Terminal Salitre en Bogotá

En el video se puede observar como un adulto mayor atacó con un arma blanca a dos viajeros y posteriormente se autolesionó con la misma arma en la Terminal del Salitre en Bogotá.

Revelan nuevos detalles del ataque de adulto mayor a dos personas en la Terminal Salitre en Bogotá
Revelan nuevos detalles del ataque de adulto mayor a dos personas en la Terminal Salitre en Bogotá
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 19, 2025 08:46 a. m.

Un grave hecho de violencia ha desatado la indignación de los ciudadanos e Bogotá, luego de conocerse el video del brutal ataque de un adulto mayor a dos ciudadanos.

Los hechos se registraron el pasado domingo 17 de agosto de 2025, sobre la 1:30 de la tarde, cuando un adulto mayor atacó con un arma blanca a dos personas en la zona de descensos, específicamente en el área de taxis de la Terminal Salitre, sin razón aparente. El terrible ataque quedó registrado en cámaras de seguridad

En el video se puede observar cómo el sujeto, sin decir palabra alguna, se acerca al primer joven y lo ataca, posteriormente se dirige a otro hombre, que se encontraba distraído y lo apuñala, para luego herirse a sí mismo frente a cientos de testigos.

Imágenes sensibles

Gracias a la rápida intervención de los miembros de la Policía y del personal operativo de la terminal se logró controlar la situación de inmediato.

Según informó la terminal en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, se activó un protocolo de atención prehospitalaria para los heridos, y uno de los viajeros fue trasladado en ambulancia a la Clínica de Occidente, donde actualmente recibe atención médica.

Publicidad

"La Terminal de Transporte de Bogotá se encuentra atenta a la evolución del estado de salud de los afectados y continúa prestando toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos", se lee en el comunicado.

Por su parte, en recientes declaraciones, la teniente coronel Paula Guiza, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana #3, reveló nuevos detalles del caso y cómo avanza el estado de salud de los involucrados.

La teniente confirmó que las víctimas se encuentran fuera de peligro, mientras el agresor está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Publicidad

Además, agregó que el médico que atendió al atacante sugirió una valoración por psiquiatría, lo que hace pensar que el hecho se dio por una alteración en su salud mental.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

violencia

Cundinamarca