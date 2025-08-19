Revelan nuevos detalles del ataque de adulto mayor a dos personas en la Terminal Salitre en Bogotá

Un grave hecho de violencia ha desatado la indignación de los ciudadanos e Bogotá, luego de conocerse el video del brutal ataque de un adulto mayor a dos ciudadanos.

Los hechos se registraron el pasado domingo 17 de agosto de 2025, sobre la 1:30 de la tarde, cuando un adulto mayor atacó con un arma blanca a dos personas en la zona de descensos, específicamente en el área de taxis de la Terminal Salitre, sin razón aparente. El terrible ataque quedó registrado en cámaras de seguridad

En el video se puede observar cómo el sujeto, sin decir palabra alguna, se acerca al primer joven y lo ataca, posteriormente se dirige a otro hombre, que se encontraba distraído y lo apuñala, para luego herirse a sí mismo frente a cientos de testigos.

Imágenes sensibles

#PELIGRO 🚨 Hombre de la 3ra edad apuñ-ló sin razón alguna a dos personas ciudadanos en la Terminal del Salitre (Bogotá). Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Kennedy y están fuera de peligro. El agresor fue capturado por la Policía quien aún no ha revelado su identidad pic.twitter.com/tOpqxMz2JV — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 18, 2025

Gracias a la rápida intervención de los miembros de la Policía y del personal operativo de la terminal se logró controlar la situación de inmediato.

Según informó la terminal en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, se activó un protocolo de atención prehospitalaria para los heridos, y uno de los viajeros fue trasladado en ambulancia a la Clínica de Occidente, donde actualmente recibe atención médica.

"La Terminal de Transporte de Bogotá se encuentra atenta a la evolución del estado de salud de los afectados y continúa prestando toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos", se lee en el comunicado.

#ComunicadoOficial | Sobre los hechos que se presentaron el 17 de agosto en la zona de descensos de la @TerminalBogota sede Salitre, informamos:



Lee el comunicado completo aquí https://t.co/jEkZlQ06sx #LaTerminalTeInforma pic.twitter.com/wn9Dz446ga — Terminal de Transporte de Bogotá (@TerminalBogota) August 18, 2025

Por su parte, en recientes declaraciones, la teniente coronel Paula Guiza, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana #3, reveló nuevos detalles del caso y cómo avanza el estado de salud de los involucrados.

La teniente confirmó que las víctimas se encuentran fuera de peligro, mientras el agresor está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Además, agregó que el médico que atendió al atacante sugirió una valoración por psiquiatría, lo que hace pensar que el hecho se dio por una alteración en su salud mental.