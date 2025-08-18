Adulto mayor atacó a dos personas en la Terminal del Salitre en Bogotá: quedó en video

Un terrible hecho de violencia tiene conmocionados a los ciudadanos de Bogotá, luego de que se difundieran imágenes de un ataque en la Terminal Salitre.

Los hechos se registraron el pasado domingo 17 de agosto, sobre la 1:30 de la tarde, cuando un adulto mayor atacó con un arma blanca a dos viajeros y posteriormente se autolesionó con la misma arma. Los hechos, que quedaron registrados en cámaras de seguridad, generaron gran conmoción en los usuarios.

En el video se puede apreciar que en la zona de descensos de la terminal, específicamente en el área de taxis, un hombre de la tercera edad, presuntamente atacó sin causa alguna a dos sujetos que se encontraban esperando.

Tras las agresiones, el mismo atacante se autoinfligió varias heridas frente a los testigos.

#PELIGRO 🚨 Hombre de la 3ra edad apuñ-ló sin razón alguna a dos personas ciudadanos en la Terminal del Salitre (Bogotá). Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Kennedy y están fuera de peligro. El agresor fue capturado por la Policía quien aún no ha revelado su identidad pic.twitter.com/tOpqxMz2JV — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 18, 2025

De acuerdo a la Terminal Salitre, la rápida intervención de los miembros de la estación de Policía y del personal operativo fue crucial para controlar la situación de inmediato. El personal activó el protocolo de atención prehospitalaria para ayudar a los heridos.

Debido a este hecho, uno de los viajeros heridos fue trasladado en ambulancia a la Clínica de Occidente, donde actualmente recibe atención médica.

Por su parte, el agresor también fue atendido y permanece bajo custodia de la Policía mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

La Terminal de Transporte de Bogotá, a través de un comunicado oficial, informó que se encuentra atenta a la evolución del estado de salud de los afectados y que está prestando toda la colaboración necesaria a las autoridades.

#ComunicadoOficial | Sobre los hechos que se presentaron el 17 de agosto en la zona de descensos de la @TerminalBogota sede Salitre, informamos:



Lee el comunicado completo aquí https://t.co/jEkZlQ06sx #LaTerminalTeInforma pic.twitter.com/wn9Dz446ga — Terminal de Transporte de Bogotá (@TerminalBogota) August 18, 2025

"La Terminal de Transporte de Bogotá se encuentra atenta a la evolución del estado de salud de los afectados y continúa prestando toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos", se lee en el comunicado.

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.