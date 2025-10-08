Robaron a periodistas de CityTv en Bogotá: se les llevaron equipo avaluado en $60 millones

En menos de dos minutos, un delincuente logró vulnerar las medidas de seguridad de un vehículo del canal CityTv en el occidente de Bogotá y robar un transmisor de señal avaluado en $60 millones, junto con las pertenencias personales de una periodista. El hecho ocurrió en el barrio Palo Blanco, en la localidad de Engativá, un sector donde, según la comunidad, los robos son frecuentes.

El equipo periodístico había terminado su jornada de reportería durante la mañana del lunes y se detuvo brevemente frente a un restaurante para comprar algo antes de regresar a las instalaciones del canal. Sin embargo, al volver al vehículo, descubrieron que habían sido víctimas de un robo silencioso y preciso.

Angie Téllez, periodista de City Tv, le contó a Blu Radio cómo sucedieron los hechos sobre las 11:30 de la mañana: “Parqueamos el carro un par de minutos, bajamos a comprar algo muy rápido y cuando regresamos no estaba ni mi bolso ni tampoco el transmisor de señal LiveU, con el que enviamos la señal al canal. En las cámaras de seguridad se ve que un hombre utilizó un inhibidor de señal para que no sonara la alarma del carro. En menos de dos minutos entró, tomó las cosas y se fue”, explicó.

El LiveU robado es un equipo especializado utilizado por los medios de comunicación para transmitir en vivo desde cualquier punto del país. Su valor supera los $60 millones y, según la periodista, “no tiene salida comercial, porque está registrado y reportado como hurtado”.



“Ese LiveU solo le sirve a nuestro canal, no le sirve ni al señor ni al vecino. Ya está bloqueado y reportado”, agregó Téllez.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el ladrón, aparentemente de unos cincuenta años, actuó solo y sin violencia. Todo indica que vigiló previamente al equipo periodístico y esperó el momento exacto para actuar.

“Creemos que ya nos tenía fichados, vio los logos de la empresa y esperó a que nos bajáramos. Luego caminó de nuevo hacia el carro, usó el inhibidor, lo abrió sin romper nada y se llevó lo primero que encontró”, explicó la periodista.

Pese a que el vehículo contaba con alarmas, sistemas de seguridad avanzados y vidrios polarizados, el delincuente logró ingresar sin generar ruidos ni alertas. La Policía recibió la denuncia y adelantó un rastreo en la zona, donde, según la comunidad, existen calles en las que se comercializan objetos robados. Sin embargo, hasta el momento no hay resultados sobre la ubicación del equipo ni de las pertenencias hurtadas.

El equipo periodístico pidió apoyo a la comunidad para recuperar los elementos robados. “Así como nosotros ayudamos todos los días a visibilizar las denuncias ciudadanas, esta vez necesitamos que la comunidad nos ayude a nosotros”, dijo Téllez.