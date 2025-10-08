En vivo
Bogotá  / Se robaron cajero en Kennedy: esta sería la millonaria cifra hurtada en Bogotá

Se robaron cajero en Kennedy: esta sería la millonaria cifra hurtada en Bogotá

Robaron cajero en Bogotá
Robaron cajero en Bogotá
Fotos: AFP y Blu Radio, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

En la mañana de este miércoles, 8 de octubre, delincuentes se robaron un cajero automático en Bogotá. De acuerdo con la Policía Metropolitana de la capital, este hecho delincuencial se presentó en le bario Renania, ubicado en la localidad de Kennedy.

Se conoció que las autoridades al llegar al punto pudieron identificar que las tapas de la puesta del cajero estaban forzadas.

¿Cuándo se habrían robado?

La información preliminar indica que se pudieron haber robado 315 millones de pesos.

dinero plata economia bolsillo blu radio (5).jpg
Economía
Foto: referencia, Blu Radio

En desarrollo...

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
