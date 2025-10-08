Se robaron cajero en Kennedy: esta sería la millonaria cifra hurtada en Bogotá

En la mañana de este miércoles, 8 de octubre, delincuentes se robaron un cajero automático en Bogotá. De acuerdo con la Policía Metropolitana de la capital, este hecho delincuencial se presentó en le bario Renania, ubicado en la localidad de Kennedy.

Se conoció que las autoridades al llegar al punto pudieron identificar que las tapas de la puesta del cajero estaban forzadas.



¿Cuándo se habrían robado?

La información preliminar indica que se pudieron haber robado 315 millones de pesos.

En desarrollo...