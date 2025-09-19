Rompió el silencio mujer señalada de agredir a otra en el Festival Cordillera y dio nuevos detalles

El fin de semana pasado se reunieron más de 80.000 asistentes en el Festival Cordillera en Bogotá, un hecho que dejó de qué hablar no solo por los grandes artistas que se presentaron, sino también por una polémica que se tomó las redes sociales.

En medio de la euforia del evento, un video difundido masivamente mostró a una mujer identificada como Diana Rocío Daza Robles insultando y tocando el cabello de Tania Cortés, quien denunció públicamente la agresión.

En la grabación, que generó indignación en distintas plataformas, se escucha a Daza decirle a Cortés “Eres una piojosa”, mientras le toca el cabello.

Cuando la joven le pregunta por qué la toca, la señalada responde: “Estás en un evento público. No te toco, que tengas piojos es otra cosa”. La reacción fue inmediata: la situación se volvió tendencia y la mujer eliminó su perfil de LinkedIn antes de pronunciarse.



En el Festival Cordillera, Diana Rocío Daza Robles (directora de experiencia de @keralty @dazadianir ) agredió verbalmente a una joven con insultos xenófobos. 🚫 La discriminación no tiene cabida. Eduquemos, denunciemos y construyamos respeto. pic.twitter.com/tPbIeTwmAw — Jonathan Mendez (@_MenteAnalitica) September 15, 2025

La señalada agresora rompió el silencio

Tras varios días de silencio, este jueves 18 de septiembre Daza rompió el silencio a través de un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter).



Allí aceptó su responsabilidad y reconoció que sus gestos fueron “inapropiados y desmedidos”. “Me permito ofrecer una disculpa pública a Tania Cortés por mi comportamiento reprochable (…) Estos no justifican mi reacción, pero tampoco reflejan ni definen lo que soy como persona y profesional”, expresó.

La mujer aseguró que, después de la exposición mediática, enfrentó un “linchamiento digital” que incluyó amenazas en su contra y la de su familia.

Además, reveló que la compañía para la que trabajó durante cuatro años decidió terminar su contrato, pese a su buen desempeño y recientes ascensos. “Lo que inició como un señalamiento hacia un error personal generó una fuerte sanción social que terminó escalando en una ola de odio”, lamentó.

Publicidad

Daza aprovechó su declaración para invitar a la reflexión sobre el impacto de los comentarios en redes sociales. “Detrás de una pantalla hay personas y familias que pueden ver su vida cambiar en segundos”, dijo, al tiempo que hizo un llamado a la empatía y al manejo prudente de las palabras.

Ofrezco mis disculpas por lo ocurrido y hago un llamado a la reflexión sobre como un error, no puede justificar la violencia ni el odio digital #CordilleraFestival #reflexiondigital #Empatia #fyp pic.twitter.com/lTiUCEOgyq — diana daza (@dianadazar2025) September 19, 2025

Finalmente, reiteró sus disculpas a Tania Cortés y agradeció el apoyo recibido en medio de la difícil situación, asegurando que este episodio no define quién es.