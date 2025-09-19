En vivo
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Bogotá / Rompió el silencio mujer señalada de agredir a otra en el Festival Cordillera y dio nuevos detalles

Rompió el silencio mujer señalada de agredir a otra en el Festival Cordillera y dio nuevos detalles

Diana Daza, señalada de agredir a una joven en el Festival Cordillera, rompió el silencio y reveló detalles sobre su vida laboral tars el video viral.

Rompió el silencio mujer señalada de agredir a otra en el Festival Cordillera y dio nuevos detalles
El video se volvió viral en redes sociales.
Foto: Captura X @_MenteAnalitica
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

El fin de semana pasado se reunieron más de 80.000 asistentes en el Festival Cordillera en Bogotá, un hecho que dejó de qué hablar no solo por los grandes artistas que se presentaron, sino también por una polémica que se tomó las redes sociales.

En medio de la euforia del evento, un video difundido masivamente mostró a una mujer identificada como Diana Rocío Daza Robles insultando y tocando el cabello de Tania Cortés, quien denunció públicamente la agresión.

En la grabación, que generó indignación en distintas plataformas, se escucha a Daza decirle a Cortés “Eres una piojosa”, mientras le toca el cabello.

Cuando la joven le pregunta por qué la toca, la señalada responde: “Estás en un evento público. No te toco, que tengas piojos es otra cosa”. La reacción fue inmediata: la situación se volvió tendencia y la mujer eliminó su perfil de LinkedIn antes de pronunciarse.

La señalada agresora rompió el silencio

Tras varios días de silencio, este jueves 18 de septiembre Daza rompió el silencio a través de un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Allí aceptó su responsabilidad y reconoció que sus gestos fueron “inapropiados y desmedidos”. “Me permito ofrecer una disculpa pública a Tania Cortés por mi comportamiento reprochable (…) Estos no justifican mi reacción, pero tampoco reflejan ni definen lo que soy como persona y profesional”, expresó.

La mujer aseguró que, después de la exposición mediática, enfrentó un “linchamiento digital” que incluyó amenazas en su contra y la de su familia.

Además, reveló que la compañía para la que trabajó durante cuatro años decidió terminar su contrato, pese a su buen desempeño y recientes ascensos. “Lo que inició como un señalamiento hacia un error personal generó una fuerte sanción social que terminó escalando en una ola de odio”, lamentó.

Publicidad

Daza aprovechó su declaración para invitar a la reflexión sobre el impacto de los comentarios en redes sociales. “Detrás de una pantalla hay personas y familias que pueden ver su vida cambiar en segundos”, dijo, al tiempo que hizo un llamado a la empatía y al manejo prudente de las palabras.

Finalmente, reiteró sus disculpas a Tania Cortés y agradeció el apoyo recibido en medio de la difícil situación, asegurando que este episodio no define quién es.

