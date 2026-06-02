Ruta Mujer, Clínica de Género y dolor crónico: nueva oferta de atención médica en Bogotá

Bogotá sumó un nuevo punto de atención especializada en salud este 2 de junio. El Distrito puso en funcionamiento el octavo Servicio Especializado Resolutivo (SER) de la ciudad, ubicado en la localidad de Chapinero, que tendrá atención integral para mujeres, población diversa y pacientes con dolores crónicos.

El nuevo centro hace parte de la implementación del Modelo Distrital de Salud MAS Bienestar. De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estos servicios buscan evitar que los pacientes tengan que recorrer largas distancias o enfrentar trámites prolongados para acceder a especialistas. La apuesta, explicó, es que las personas encuentren atención integral cerca de sus viviendas y puedan resolver sus necesidades médicas de manera más rápida.

Al SER Chapinero podrán acceder pacientes afiliados a Capital Salud y usuarios de EPS con contratos vigentes con las subredes públicas. Además, el Distrito busca ampliar acuerdos con otras entidades para facilitar la atención de personas que vivan cerca de este nuevo punto de salud.

Uno de los componentes principales del SER Chapinero es la Ruta Mujer, una estrategia diseñada para brindar atención integral a mujeres desde la adolescencia hasta la vejez.



El programa incluye servicios de medicina general, enfermería, salud mental, salud sexual y reproductiva, controles prenatales, planificación familiar, vacunación, citologías, pruebas de ADN para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH), mamografías y evaluaciones de riesgo cardiovascular.

Además, incorpora un enfoque diferencial dirigido a mujeres pertenecientes a comunidades étnicas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y población con necesidades específicas relacionadas con género y diversidad.

Foto: suministrada

La estrategia también se articulará con entidades distritales como la Secretaría de la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), comisarías de familia, casas de justicia y universidades, con el propósito de ofrecer una atención más integral.

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Clínica de Género para atención libre de barreras

El nuevo SER también fortalecerá la Clínica de Género de la Subred Norte, un servicio orientado a personas mayores de edad con identidades y expresiones de género diversas que desean iniciar procesos de afirmación de género.

La atención será interdisciplinaria e incluirá medicina general, endocrinología, ginecología, psiquiatría, psicología, trabajo social, urología y cirugía plástica, además de acompañamiento psicosocial y seguimiento durante procesos de hormonización y adecuación corporal.

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Cifras del Distrito indican que entre 2023 y 2025 se realizaron 1.411 atenciones en esta clínica, mientras que durante 2026 ya se registran 929 adicionales, para un total acumulado de 2.340 servicios prestados.

Medicina alternativa para pacientes con dolor crónico

El SER Chapinero también incorporará terapias complementarias dirigidas a personas con dolor crónico y enfermedades osteomusculares. Dentro de la oferta estarán servicios como acupuntura, terapia neural y otras prácticas asociadas a la medicina tradicional china, articuladas con tratamientos clínicos especializados.

Estos servicios estarán enfocados en pacientes con enfermedades como fibromialgia, migraña, dolor neuropático, enfermedades degenerativas osteoarticulares y secuelas funcionales persistentes.