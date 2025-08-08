Sale a la luz última conversación de Sergio Blanco, hincha que falleció en disturbios en el Movistar

En la noche del miércoles 6 de agosto de 2025, la pasión por el fútbol se tiñó de luto. Sergio Blanco, un joven de 29 años, reconocido seguidor de Independiente Santa Fe, perdió la vida en medio de los violentos disturbios registrados dentro y fuera del Movistar Arena, en Bogotá.

Blanco, padre de una niña y fervoroso hincha cardenal, acudió al lugar con boleta en mano, pero nunca logró entrar.

Pelea de barras en el Movistar Arena de Bogotá Foto suministrada

Según relataron familiares, estaba acompañado por amigos cuando, en medio de la tensión, un grupo de barristas armados con cuchillos los atacó. En su intento por huir, cruzó la vía y fue embestido por una camioneta que, de acuerdo con testigos, no se detuvo.

Laura Chaparro, sobrina de la víctima, contó a El Tiempo que, minutos antes de la tragedia, habló con su tío para advertirle del peligro.

Esta fue la última conversación que tuvo Sergio Blanco

Ella y su madre sí habían ingresado al Movistar Arena y fueron testigos del caos. “Le dije que no se acercara, que estaba terrible. Incluso le envié un video y le escribí: ‘Está un asco, no vayas a venir. Se están matando literalmente’”, recordó.

La joven aseguró que dentro del centro de eventos no vieron presencia policial ni personal de logística. “Estábamos completamente solos”, lamentó. Poco después, logró salir junto a su madre y, casi de inmediato, recibieron la llamada que temían, Sergio estaba gravemente herido.

Hincha murió atropellado tras batalla campal en Movistar Arena. Foto: Captura de redes sociales

Publicidad

Al llegar al lugar, lo encontraron tendido sobre el asfalto. “La camioneta lo lanzó al capó y siguió derecho”, narró Chaparro, quien además reprochó la inacción de una patrulla de Policía que llegó, pero no prestó auxilio.

Aunque fue trasladado a un centro médico, su familia vivió un angustioso recorrido, pues inicialmente fueron llevados a la sede equivocada. Cuando por fin llegaron al hospital correcto, la noticia fue devastadora, Sergio había muerto.

Hoy, su familia enfrenta el dolor de despedirlo y exige que se esclarezca quiénes fueron los responsables de los disturbios y del atropello. Las autoridades confirmaron que la investigación está en curso.