Se complica la movilidad en Bogotá: reportan enorme trancón en la calle 26

En plena hora pico ocurrió un accidente de tránsito en la calle 26, un camión de carga se volcó en plena vía.

Según la Secretaría de Movilidad, el hecho se registró a las 5:14 p. m. y desde ese momento la movilidad en la importante corredor se complicó.

“Se presenta novedad vial por camión volcado en la localidad de Engativá, av. El Dorado (calle 26) con carrera 93, sentido occidente - oriente”.

Información preliminar indica que, al parecer, el vehículo perdió en control y terminó chocando con las vallas anticolados que dividen el carril de TransMilenio con el tráfico mixto. Debido a esto, el automotor quedo atravesado en la vía impidiendo el paso de los demás carros.



Al lugar llegaron ambulancias y autoridades para atender la emergencia e investigar las causas del incidente. Hasta el momento no hay información de personas lesionadas.

En redes sociales, usuarios reportaron que el trancón es interminable y el tránsito no avanza. Las autoridades hacen presencia en el lugar, mientras esperan la llegada de la grúa que retirará el camión para dar paso en el carril mixto.



Aeropuerto El Dorado se pronuncia

Frente al hecho, el aeropuerto El Dorado se pronunció por medio de sus redes sociales, indicando que la llegada a la terminal aérea está tomando más tiempo de lo normal, por lo cual, pidió a las personas que tienen vuelos programados salir con anticipación y comunicarse con las aerolíneas ante cualquier imprevisto.

Videos del interminable trancón en la calle 26

El accidente ha provocado que personas se bajen del transporte público o tengan que caminar para lograr salir del trancón y del aeropuerto El Dorado y llegar a sus lugares de destino.

Debido al accidente ocurrido en la calle 26 con carrera 93, Portal el Dorado, usuarios de esta importarte vía han tenido que dirigirse caminando hacia vías alternas. pic.twitter.com/JowE4zB8L1 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 14, 2025