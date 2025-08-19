Secuestran a mujer en Bogotá: la durmieron con sopa y la dejaron sin un peso

La inseguridad en Bogotá sigue generando preocupación entre los ciudadanos, pues los delitos de robo parecen ir en crecimiento, pero resulta aún más insólito cuando esta situación ocurre a manos de alguien cercano.

Resulta que en el sur de Bogotá, la indignación se tomó a los ciudadanos, luego de que se generara un robo y secuestro en contra de una mujer que trabajaba como modelo webcam.

El delito habría sido orquestado por una amiga y colega de la víctima, misma que habría planeado el crimen para afectar a la joven modelo.

“Viví horas de tortura física y emocional por la traición de una amiga y compañera de trabajo”, relató la víctima en Noticias Caracol.

Este increíble delito habría ocurrido en el centro comercial Centro Mayor, al sur de Bogotá, luego de que retirara dinero de un cajero. La mujer se habría ganado la confianza de la víctima tras varias salidas sin problemas, por lo que se ofreció a pedir un taxi para ambas, pero fue allí donde el terror se desencadenó.

Robo y secuestro en Bogotá

Aunque el viaje parecía ir con total normalidad, a la llegada de un semáforo se subieron tres hombres armados al taxi y allí bajaron a la cómplice. Después retuvieron a la víctima y la condujeron hasta las afueras de Bogotá.

En ese punto, los delincuentes obligaron a la joven a entregar las claves de sus cuentas bancarias para luego sustraerle todo el dinero.

De acuerdo con lo señalado por la víctima, la cómplice se habría ganado su confianza para luego identificar detalles importantes y revelarles a los ladrones información como las visitas a la peluquería e, incluso, su recorrido en el centro comercial. Esto ha encendido las alarmas sobre el funcionamiento de estas bandas criminales en la capital.

“Los manes se bajaron y dijeron: ‘Nosotros sabemos que usted tiene plata, sabemos que fue a la peluquería, de ahí arrancó para el centro comercial, retiró su plata y de ahí se va para su casa, así que denos las cuentas y las claves’”, relató la mujer con tristeza.



Sedada con una sopa durante el secuestro

Dentro del desgarrador relato, la mujer comentó que tras secuestrarla le dieron una sopa, misma que aparentemente tenía un ingrediente extraño, pues terminó sedándola: “En la tarde yo tenía hambre, así que me dieron una sopa, la cual creo que tenía algo, porque apenas me la tomé me dormí y, cuando desperté, estaba encerrada”.

Por fortuna, la modelo se las arregló para huir del lugar por una ventana y la Policía Nacional logró auxiliarla. Ante esto, fue remitida al Hospital Meissen, en donde se le realizaron los respectivos exámenes para determinar si fue víctima de violencia o de administración de sustancias.

Por su parte, las autoridades trabajan lo más rápido posible para iniciar la investigación respectiva y dar con el paradero de los criminales, así como de la mujer que habría traicionado a la víctima y la habría conducido para que la robaran.