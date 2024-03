Semana Santa: planes para este Viernes Santo en Bogotá

LaSemana Santa ha llegado nuevamente, y con ella, un momento de reflexión y espiritualidad para la comunidad cristiana y católica en todo el mundo. En Bogotá, este tiempo sagrado se vive con una combinación única de tradición, descanso y actividades culturales. Si se encuentra en la ciudad este Viernes Santo y está buscando planes para aprovechar al máximo el día, aquí le presentamos algunas opciones:

1. Cerro de Monserrate:

Para aquellos que desean sumergirse en la espiritualidad de la Semana Santa, la subida al Cerro de Monserrate es una experiencia imperdible. Desde lo alto de este emblemático lugar, se puede disfrutar de una vista impresionante de la ciudad de Bogotá. Durante toda la semana, se ofrecen horarios flexibles de ascenso, incluyendo el Viernes Santo, cuando se abrirá a las 4:00 de la mañana.

2. El Planetario de Bogotá

Si prefiere una experiencia más científica y educativa, el Planetario de Bogotá es el lugar ideal. Con tres rutas que te llevarán a explorar el universo, la vida y las leyendas, este espacio ofrece una variedad de shows láser que no te puedes perder. Además, el sábado 30 de marzo se llevará a cabo el Planetario Nocturno 2024, con actividades para toda la familia a partir de las 3:00 de la tarde.

3. Cinemateca de Bogotá

Para los amantes del cine y las artes audiovisuales, la Cinemateca de Bogotá ofrece una programación especial de vacaciones recreativas durante la Semana Santa. Esta es una oportunidad única para que niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar y aprender a través del séptimo arte. La entrada es gratuita en diferentes horarios del día hasta el 30 de marzo.

4. Teatro El Parque

Si busca una experiencia teatral única, el Teatro El Parque es el lugar perfecto. Este Viernes Santo, podrá disfrutar de la función "Temporada de Gallos: El Gallo de Oro" a las 6:00 de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo, por lo que te recomendamos llegar temprano para asegurar tu lugar.

Además, es importante recordar que el Viernes Santo no habrá ciclovía en la ciudad, por lo que te recomendamos planificar tus desplazamientos con anticipación.