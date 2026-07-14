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Senderos de los Cerros Orientales en Bogotá estarán fuera de servicio del 18 al 20 de julio

La empresa de Acueducto de Bogotá anunció la suspensión de actividades en los caminos ecológicos del 18 al 20 de julio para priorizar la seguridad de los eventos patrios.

Senderistas en un punto de información de los Cerros Orientales de Bogotá.
Senderistas en un punto de información de los Cerros Orientales de Bogotá. Foto: Acueducto de Bogotá.
Por: Manuelita Rodríguez Ortegón
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que los cinco caminos de los Cerros Orientales no estarán operando para el público desde el sábado 18 hasta el lunes festivo 20 de julio.

La medida no obedece directamente a la conmemoración del Día de la Independencia, sino a la necesidad de liberar a las unidades policiales que habitualmente custodian estas zonas, para que puedan concentrarse en los operativos de seguridad y alistamiento del tradicional desfile militar y los actos oficiales en la capital.

Senderista recorre un sendero en los Cerros Orientales de Bogotá.
Senderista recorre un sendero en los Cerros Orientales de Bogotá. Foto: Acueducto de Bogotá.

La empresa de Acueducto agradeció la comprensión de los ciudadanos y recordó que el acceso a estos caminos, una vez se reabran, deben gestionarse por medio del aplicativo Caminos de los Cerros Orientales.

Además mencionan que para quienes quieran visitar los senderos el próximo 21 de julio es importante que tengan en cuenta lo siguiente:

El aplicativo se habilita con tres días de antelación a la fecha deseada. Si los cupos diarios se agotan, el sistema cierra automáticamente la posibilidad de agendamiento.

Es recomendable cancelar la cita con antelación en caso de no poder asistir para de esta forma liberar los cupos para otros ciudadanos.

Este cierre temporal se suma a los esfuerzos de la ciudad por organizar una jornada de celebración patria segura y ordenada, invitando a los senderistas y turistas a reprogramar sus visitas ecológicas para después del puente festivo.

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