SIC investigará cancelación de concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que iniciará investigaciones para esclarecer las razones que llevaron a la suspensión del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá y exigirá a los organizadores claridad sobre si el evento será reprogramado o cancelado definitivamente.

“En relación con la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantará las averiguaciones pertinentes y, de encontrarlo procedente, tomará las medidas que estén dentro de sus facultades para garantizar la protección de los consumidores”, afirmó la superintendente Cielo Rusinque en su cuenta de X.

La funcionaria agregó que también se verificará el cumplimiento de las condiciones de reembolso o reprogramación que se ofrezcan a los asistentes. “De igual forma, la SIC verificará que se cumplan con las condiciones de reprogramación o las políticas de reembolso que sean informadas”, señaló.

El pronunciamiento se produjo tras la inconformidad de miles de personas que esperaban el espectáculo el pasado sábado en el centro de eventos Vive Claro y se encontraron con su repentina suspensión. Los organizadores justificaron la decisión en “temas técnicos de producción”, pero no entregaron más detalles, lo que incrementó el malestar del público.



La SIC recordó que los consumidores tienen derecho a recibir información clara, veraz y oportuna, así como a exigir el cumplimiento de lo ofrecido en la venta de boletería.