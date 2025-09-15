Suspenden montallantas en Fontibón: estaría vinculado con los ‘pinchallantas’

Bogotá sigue trabajando para frenar a los 'pinchallantas', quienes han despertado preocupación en la capital al ser responsables de un sinnúmero de estafas y hurtos en zonas de alto flujo vehicular.

Ante esta situación, durante un operativo de inspección, vigilancia y control se encontró un montallantas en la localidad de Engativá, el cual presuntamente estaría relacionado con actividades de los 'pinchallantas', de acuerdo con una serie de denuncias y alertas recibidas por las autoridades.

Según lo señalado por la Alcaldía de Bogotá, al interior del establecimiento se hallaron elementos modificados que aparentemente serían usados por estas bandas para cometer sus delitos.

En el sitio, ocultos bajo una estiba, fueron encontrados pitos metálicos, láminas con punta y objetos cortopunzantes. Estos elementos, al parecer, eran utilizados para causar daños a vehículos que transitaban por la calle 13, en la vía hacia Mosquera, Cundinamarca, y en sentido contrario hacia la capital.

Aunque todo estaba escondido bajo una estiba, la inspección minuciosa permitió identificar que los objetos coincidían con los descritos por una ciudadana, quien semanas atrás denunció que había sufrido un pinchazo sospechoso en las llantas de su vehículo.

Pinchallantas en Bogotá Foto: captura de video redes sociales

Pinchallantas en Engativá: operativo en montallantas

De acuerdo con los gestores territoriales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se realizó un seguimiento de varias semanas al establecimiento ubicado en el barrio San Pablo, en Engativá, luego de las constantes denuncias ciudadanas sobre irregularidades.

Tras el operativo, la Policía de Bogotá aplicó la medida correctiva de suspensión temporal al local, al estar presuntamente vinculado con hechos relacionados con daño en bien ajeno.

“Los pinchallantas no seguirán haciendo de las suyas en Bogotá. Tenemos identificados los puntos donde operan, su modus operandi y les estamos siguiendo el rastro para frenar estas acciones delictivas que afectan la vida y la seguridad de los bogotanos”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad.



Lucha contra los 'pinchallantas' en Bogotá

En lo que va de 2025, las autoridades han intensificado los controles contra los 'pinchallantas' en la ciudad. Según datos oficiales, se han realizado más de 100 visitas de control en montallantas ubicados en diferentes localidades de Bogotá.

Como resultado de estos operativos, se han interpuesto medidas sancionatorias en más de 60 establecimientos que presentaban irregularidades o posibles vínculos con esta práctica delictiva.

Con estas acciones, la Administración Distrital busca no solo sancionar a los responsables, sino también prevenir que más ciudadanos sean víctimas de esta modalidad de hurto, que afecta de manera directa la seguridad vial y la tranquilidad de quienes transitan por las vías de la capital.