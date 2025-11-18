Terminal de Bogotá refuerza seguridad tras detectar ventas de tiquetes falsos

Con la llegada de la temporada de fin de año, más de 1,7 millones de viajeros que pasan por las tres sedes de la Terminal de Transporte de Bogotá pueden convertirse en blanco de estafadores que usan el nombre de la entidad para vender tiquetes o servicios falsos.

Ante este panorama, la Terminal anunció un refuerzo en las medidas de seguridad durante esta época. De acuerdo con su gerente general, Rafael González, la entidad trabaja de la mano con las autoridades para proteger a los pasajeros y prevenir fraudes.

El funcionario también reiteró el llamado a los viajeros para que compren sus tiquetes exclusivamente en las taquillas oficiales, a través de la página web o en los quioscos digitales de la sede Salitre, con el fin de evitar caer en engaños.

Terminal de Transporte de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Según información preliminar de la entidad, los estafadores están utilizando buscadores como Google para posicionar perfiles falsos que se hacen pasar por la terminal. Uno de los casos detectados es una cuenta llamada “Terminal de Transporte del Norte”, que redirige a un número de WhatsApp que no pertenece a la institución.



Desde este perfil se ofrecen tiquetes con supuestos descuentos y cupos en empresas adscritas, con métodos de pago a través de Nequi, Daviplata, BRe-B, códigos QR e incluso llamadas asistidas, lo que facilita la estafa.

Durante lo corrido del año, la Terminal de Transporte de Bogotá ha realizado 180 controles operativos, 13 megatomas interinstitucionales y 2.338 verificaciones de identidad en los alrededores de sus sedes. Gracias a estas acciones, los casos de hurto han disminuido en 24,2 % frente al año anterior, y la percepción de seguridad dentro de las instalaciones supera el 90 %.

Ante estos hechos, la Terminal puso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio los casos de suplantación de identidad para que se adelanten las investigaciones y el seguimiento correspondiente.