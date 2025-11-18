En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Terminal de Bogotá refuerza seguridad tras detectar ventas de tiquetes falsos

Terminal de Bogotá refuerza seguridad tras detectar ventas de tiquetes falsos

La entidad detectó suplantación en plataformas digitales y alerta a la ciudadanía para evitar engaños.

Terminal de Bogotá refuerza seguridad tras detectar ventas de tiquetes falsos
Terminal de Bogotá refuerza seguridad tras detectar ventas de tiquetes falsos
Foto: suministrada
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad