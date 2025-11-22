Tía del niño de 2 años asesinado en Usme reveló detalles inquietantes: “No quería ser mamá”

La muerte de Dilan Santiago Castro, el niño de tan solo dos años que fue hallado sin vida en una zona rural de Usme, Bogotá, en febrero de 2024, sigue siendo una herida abierta para su familia, que aún espera respuestas.

Y es que, después de más de un año, no hay capturas, no hay responsables y, para sus seres queridos, no existe una explicación clara. La historia volvió a conocerse cuando Valentina Castro, tía paterna, y Cecilia Gordillo, abuela, decidieron hablar en el podcast ‘Más allá del silencio’, donde relataron con detalles inéditos el dolor que vivieron desde el momento en que el menor desapareció hasta el día del hallazgo del cuerpo, un descubrimiento que les heló la sangre y que, según ellas, habría sido manipulado.



Dilan Santiago: una escena que no convence a los familiares

El 6 de febrero de 2024, Derly Yulieth Rivas reportó la desaparición de su hijo. Aseguró a las autoridades que lo dejó en la cocina “sentado en un triciclo” mientras entraba leña y lavaba ropa. “Dijo que no se había demorado más de cinco minutos y, cuando volvió, el niño ya no estaba”, relató Valentina.

La familia no cree esa versión. Dilan tenía una lesión en uno de sus pies y, según ellos, no podía recorrer por sí solo más de 1.000 metros hasta el lugar donde apareció el cuerpo. Durante cuatro días, drones, perros y más de 250 personas peinaron el sector sin resultados. Por eso, la tía es contundente: “El cuerpo de mi sobrino fue llevado y puesto ahí”.

A esto se suma un hallazgo clave: Medicina Legal encontró ADN de otra persona en el cuerpo del niño. La familia señala directamente al padrastro. A pesar de esto, no existen órdenes de captura. “Ha habido cambio de cuatro fiscales”, dijo el abogado Gerardo Sánchez, quien anticipó que interpondrá una tutela para acelerar la investigación.



Blanca Joven, abuela Dilan Santiago. Foto: Noticias Caracol.

“No quería ser mamá”: señalamientos que preocupan

Uno de los puntos que más inquietan son las afirmaciones de la familia de Dilan, quienes se mostraron preocupadas por la actitud de Derly frente a la maternidad. De hecho, la tía y la abuela aseguran que la relación con el niño era distante.

Valentina fue directa: “Derly siempre decía que no quería ser mamá, siempre renegaba contra el niño, no le gustaba que llorara”.

Publicidad

Por su parte, la abuela recordó los meses en que la joven vivió con ella en Tolima: “Ella era una mamá muy despreocupada por su hijo… muchas veces tuve roces con ella porque no lo bañaba, no le daba el tetero, no le cambiaba el pañal”.

Adicionalmente, Cecilia aseguró que intentó pedir la custodia del niño, pero, según reveló, en El Líbano, Tolima, le dijeron que los padres eran jóvenes y podían hacerse cargo. Tras un año, continúa afirmando que la culpable es la madre del menor: “Para mí, ella es la culpable y es la que sabe qué pasó con su hijo”.