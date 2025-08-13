TransMilenio abrirá nueva estación temporal en la Caracas: fecha en la empieza a funcionar

En mayo de 2025, TransMilenio estuvo en el ojo del huracán, luego de que el senador Gustavo Bolívar publicara unas fotos de lo que sería la estación de la Calle 34, misma que, según el sistema de transporte, sería temporal.

La estación de la Calle 34 generó polémica por su discutida construcción, que cuenta con vigas del Metro de Bogotá en su interior. Esto reduce el espacio para los usuarios que deben hacer trasbordo en ella; sin embargo, parece que no sería la única estación con ese particular diseño.



TransMilenio anuncia nueva estación temporal

TransMilenio reveló que, desde el sábado 16 de agosto, los usuarios del sistema podrán acceder a la estación temporal de la Calle 57, la cual suplirá a la original, misma que se encuentra cerrada para dar paso a las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Este nuevo paradero, ubicado en la Avenida Caracas, fue montado con materiales reciclados de otras estaciones y cuenta con columnas en su interior, tal como ocurrió con la Calle 34. Además, estará situado entre las calles 57 y 59 y, para tranquilidad de los usuarios, ofrecerá los mismos servicios que la estación original.

🗣️ Atención usuarios



📅 Este sábado 16 de agosto, se da apertura a la estación temporal Calle 57 para permitir la continuidad de las obras de la Primera Línea del Metro 🚇.



✅ Este cambio no afectará tus conexiones: contarás con las mismas rutas y servicios que utilizabas en la… pic.twitter.com/5PSOVGB3Ek — TransMilenio (@TransMilenio) August 12, 2025

Cabe recordar que esta es la segunda estación temporal que abre TransMilenio, luego de la Calle 34, y en las próximas semanas se espera que se habiliten más puntos de este tipo.



Estaciones temporales previstas en Bogotá

De acuerdo con lo revelado por Leónidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, en total se espera que se habiliten seis paraderos temporales. Todos estarán ubicados sobre la Avenida Caracas, en diferentes tramos, con el objetivo de que la operación de TransMilenio no sufra afectaciones, especialmente en zonas de alta demanda como esta importante vía de la ciudad.

Las estaciones temporales previstas son:

Calle 76.

Flores.

Calle 57.

Marly.

Calle 39.

Calle 34.

La implementación de estas estaciones busca mantener la continuidad del servicio mientras avanzan las obras del Metro de Bogotá, que han obligado a cerrar varios puntos clave del sistema. Según las autoridades, los usuarios seguirán contando con las rutas habituales y no se prevén cambios significativos en los tiempos de espera, aunque reconocen que la circulación podría verse más ajustada en horas pico.