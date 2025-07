TransMilenio lo ayuda si lo robaron: así puede pedir los videos de seguridad sin tanto papeleo

Para los bogotanos, usar el TransMilenio es cosa de todos los días, y es que es el sistema de transporte más utilizado en Bogotá. Sin embargo, también se ha convertido en uno de los escenarios más frecuentes de delitos y robos.

Por fortuna, TransMilenio cuenta con un sistema de seguridad que incluye más de 30.000 dispositivos de vigilancia distribuidos en buses, estaciones y portales, los cuales están al servicio de la ciudadanía. En muchos casos, estos videos son elementos clave para esclarecer lo ocurrido.

Aunque esta tecnología es una ventaja para los usuarios, acceder a las grabaciones no siempre es tan fácil como se esperaría. No obstante, existen situaciones en las que no se requiere autorización de las personas que aparecen en los videos.



¿Se necesita permiso para acceder a grabaciones de TransMilenio?

Si bien en la mayoría de los casos es necesaria la autorización de los involucrados, hay excepciones legales en las que cualquier entidad competente, o incluso un ciudadano bajo ciertas condiciones, puede obtener una copia del video sin requerir permisos adicionales.

TransMilenio ha dejado claro que no se necesita autorización de terceros para acceder a las grabaciones, siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios:

Policías en estaciones de TransMilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá

La solicitud la hace una entidad pública que actúa dentro de sus funciones legales.

El video tiene carácter público, como en casos de interés general.

Se trata de una emergencia médica o sanitaria.

El material será usado con fines científicos, estadísticos o históricos, de acuerdo con la **Ley 1581 de 2012** sobre protección de datos personales.

Además, organismos como la Policía Nacional, la Fiscalía, la Personería de Bogotá, jueces o entidades distritales pueden solicitar directamente el material audiovisual, ya que la ley les otorga ese derecho sin requerir autorización expresa.



Así se pueden solicitar los videos de TransMilenio

Existen dos maneras de solicitar las grabaciones:

Publicidad

Presencialmente:



En la sede administrativa de TransMilenio S.A., ubicada en la Avenida El Dorado #69-76, Torre 1, piso 2.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.



Virtualmente:



Correo: radicacion@transmilenio.gov.co

Para temas de datos personales: habeasdata@transmilenio.gov.co

La solicitud debe incluir: fecha y hora exacta del hecho, lugar específico (bus, estación, portal), número de vehículo (si aplica) y el motivo de la petición (proceso legal, denuncia, etc.).



Tiempos de conservación de los videos:

Las grabaciones se conservan por tiempo limitado:

En estaciones: entre 90 y 120 días.

En buses nuevos: 45 días.

En TransMiCable: solo 48 horas.

Actualmente, TransMilenio opera con más de 30.437 cámaras en buses y 1.363 cámaras en estaciones y portales, lo que garantiza mayor seguridad y respaldo en investigaciones judiciales.