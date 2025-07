Joven denuncia que lo atacaron por robarlo en una estación de TransMilenio

En un video que se ha hecho viral en redes sociales, un joven de Bogotá reveló los momentos de angustia que vivió cuando lo robaron en Madelena, en Bogotá. “Me pegaron una puñalada en la frente sin preguntarme y sin saber por qué, solo para robarme”, relató.

El hecho ocurrió hacia las 4:20 de la tarde, cuando caminaba hacia su destino para asistir a una capacitación del trabajo. Según dijo, llegando a la estación de TransMilenio de Madelena fue interceptado por dos sujetos debajo de un puente peatonal.

“Literal faltaban como unos 200 metros para llegar a la estación. Debajo del puente estaban dos personajes, yo iba en la mía, parchado para lo mío, caminando tranquilo. Cuando los paso, como a cinco metros, uno de ellos me agarra del cuello”, dijo.

El joven intentó reaccionar para liberarse del agresor, pero se dio cuenta que los hombres tenían un arma cortopunzante: “Cuando me volteo, sin mediar palabra, me pega en la frente. Sentí el golpe, pero no sentí dolor inmediato. Me doy cuenta que tenía una navaja. Donde hubiera sido un cuchillo grande, creo que no estaría contando esta historia”.

En medio del forcejeo, una segunda persona se acercó. Temiendo por su vida, intentó entregar sus pertenencias para evitar que lo siguieran atacando, sin embargo, en ese momento notó estaba perdiendo mucha sangre.

“Empieza a caerme sangre en la cara. Yo uso lentes de contacto porque tengo miopía y astigmatismo, y me quedé sin el lente”, contó. Posteriormente pidió ayuda desesperado, pero dijo que muchos transeúntes no reaccionaron por temor.

Publicidad

Herido, logró cruzar la avenida y llegar hasta un conjunto residencial donde pidió auxilio. A pesar de no contar con seguro médico ni EPS, fue atendido y recibió cinco puntos de sutura en la frente.

“Así como yo, hay muchas personas que salen temprano a camellar, por sus sueños, por su familia, y que vengan otros sin pensar en las consecuencias, solo por hacerte daño o robarte, es demasiado triste", añadió.